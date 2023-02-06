У Туреччині стався новий землетрус [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Новий землетрус силою 5,3 бала стався Туреччині. Про це інформує AllQuakes Earthquake Monitor.
Землетрус силою 5,3 бала стався в Кахраманмараші, Туреччина.
Крім цього, Європейсько-Середземноморський сейсмологічний центр повідомляє про землетрус магнітудою 5,1 бала в Тайвані.
Внаслідок потужного землетрусу у Туреччині загинули щонайменше 2 316 осіб. 13 293 людини отримали поранення.
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