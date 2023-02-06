Землетрус у Туреччині: число жертв зростає [ Редагувати ]
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Число загиблих внаслідок землетрусу в Туреччині силою 7,7 бала збільшилося до 1651 особи. При цьому 11119 осіб отримали поранення.
Про це повідомляє ВВС.
Міністр національної освіти Туреччини Махмут Озер оголосив канікули у школах по всій країні на тиждень до 13 лютого.
У провінціях Кахраманмараше, Хатаї, Адіамані та Малатьї, які постраждали від землетрусу, навчання буде припинено на два тижні.
Водночас у Сирії кількість загиблих зросла до 968 осіб.
Державне інформаційне агентство Сирії SANA повідомило про 538 загиблих у районах, які контролює уряд, а група "Білі каски", офіційно відома як Громадянська оборона Сирії, повідомила про 430 загиблих у районах, контрольованих опозицією.
Після руйнівного землетрусу в Сирії - 2403 поранених.
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