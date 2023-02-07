Рада призначила Ігоря Клименка міністром внутрішніх справ України [ Редагувати ]
Верховна Рада України призначила Ігоря Клименка міністром внутрішніх справ України. За відповідну постанову проголосували 321 депутатів.
Голосування по фракціях:
- "Слуга народу"- 224;
- "Європейська солідарність" - 0;
- "Батьківщина" - 18;
- "Платформа за життя та мир" - 18;
- "За майбутнє" - 13;
- "Голос" - 1;
- "Довіра" - 13;
- "Відновлення України" - 17;
- Позафракційні - 17.
Представляв Клименка у Раді прем’єр-міністр. Без Президента та інших, написав народний дерутат Ярослав Железняк.
Клименко раніше обіймав посаду голови Нацполіції. Став в.о. міністра внутрішніх справ після загибелі у катастрофі вертольота у Броварах глави МВС Дениса Монастирського.
Нагадаємо, 7 лютого Рада призначила Василя Малюка головою СБУ.
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