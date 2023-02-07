Головою СБУ став Василь Малюк: що про нього відомо [ Редагувати ]
У вівторок, 7 лютого, комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки підтримав кандидатуру Василя Малюка на посаду голови СБУ. Про це свідчить висновок Комітету Ради.
За результатами обговорення комітет ухвалив рекомендувати Верховній раді України підтримати призначення Малюка Василя Васильовича на посаду голови Служби безпеки України.
Що відомом про Малюка?
- Народився 28 лютого 1983 року у м.Коростишів Житомирської області.
- У 2005 році здобув вищу юридичну освіту у Національній академії Служби безпеки України за спеціальністю правознавство.
- З 2001 року розпочав військову службу в органах державної безпеки. За час служби у регіональних управліннях СБУ обіймав посади від оперуповноваженого до заступника начальника управління – начальника відділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю.
- З січня 2020 року перейшов до Центрального управління Служби безпеки України на посаду першого заступника начальника Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ.
- У березні 2020 року Указом Президента України №86/2020 призначений першим заступником Голови Служби безпеки України – начальником Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління Служби безпеки України.
- У 2022 році Указом Президента України №100/2022 призначений першим заступником Голови Служби безпеки України.
- Указом Президента України №504/2022 від 18 липня 2022 року призначений тимчасово виконувачем обов’язків Голови Служби безпеки України.
- Малюк В.В. за сумлінне ставлення до виконання службових обов’язків у районі проведення антитерористичної операції нагороджений відзнакою Президента України «За участь в Антитерористичній операції» та грамотою.
- Має низку відомчих відзнак і заохочень. Нагороджений нагрудними знаками СБУ «За відвагу» і «За доблесть».
- За доблесть і самовідданість, виявлені при виконанні службового обов’язку, нагороджений відзнакою Служби безпеки України "Вогнепальна зброя".
- Учасник бойових дій.
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