Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги для відбиття російської агресії. Про це повідомляється на сайті уряду ФРН.

Збройні сили України отримали:

2 зенітні самохідні установки Gepard (раніше поставили 30);

6000 снарядів для "Гепардів";

6 вантажівок-навантажувачів на 15 тонн (раніше поставлено дві);

6 мобільних антенно-щоглових систем (раніше поставлено 10);

5 автомобілів для прикордонників (раніше поставлено 115);

29 генераторів (раніше поставлено 216);

10 контейнерів.

Gepard - німецька зенітна самохідна артилерійська установка на шасі танка Leopard 1. На башті, що може обертатись повне коло, встановлені дві 35 мм гармати Oerlikon KDA та два радари.

Кожна з гармат має швидкострільність 550 пострілів на хвилину. Довжина стволів складає 90 калібрів (3,15 м), початкова швидкість снарядів 1440 м/с, ефективна дальність ураження 5500 м.

До боєкомплекту входять 640 снарядів для ураження повітряних цілей та 40 бронебійних снарядів для стрільби по наземних цілях.

Gepard 1A2

Нагадаємо, напередодні уряд Німеччини видав дозвіл на постачання Україні 187 танків Leopard 1.