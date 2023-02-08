Німеччина передала новий пакет військової допомоги з самохідними зенітками Gepard [ Редагувати ]
Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги для відбиття російської агресії. Про це повідомляється на сайті уряду ФРН.
Збройні сили України отримали:
- 2 зенітні самохідні установки Gepard (раніше поставили 30);
- 6000 снарядів для "Гепардів";
- 6 вантажівок-навантажувачів на 15 тонн (раніше поставлено дві);
- 6 мобільних антенно-щоглових систем (раніше поставлено 10);
- 5 автомобілів для прикордонників (раніше поставлено 115);
- 29 генераторів (раніше поставлено 216);
- 10 контейнерів.
Gepard - німецька зенітна самохідна артилерійська установка на шасі танка Leopard 1. На башті, що може обертатись повне коло, встановлені дві 35 мм гармати Oerlikon KDA та два радари.
Кожна з гармат має швидкострільність 550 пострілів на хвилину. Довжина стволів складає 90 калібрів (3,15 м), початкова швидкість снарядів 1440 м/с, ефективна дальність ураження 5500 м.
До боєкомплекту входять 640 снарядів для ураження повітряних цілей та 40 бронебійних снарядів для стрільби по наземних цілях.
Gepard 1A2
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