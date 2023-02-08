росія програє у війні і це змінить світ. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу у парламенті Великої Британії.

Ми завжди будем обрати гору над злом. Це лежить в основі наших і ваших традицій. Але як тільки старе зло переможено, нове намагається підняти голову…Але ми знаємо: свобода – переможе, ми знаємо, що Росія - програє.

Глава держави додав, що перемога змінить світ і це будуть зміни, яких світ довго потребував.

Британія іде разом з нами до найбільшої перемоги в нашому житті. Це буде перемога над самою ідеєю війни. Після перемоги будь-який агресор - великий чи малий – знатиме, що на нього чекає у разі атаки на міжнародний порядок.

Зеленський звернувся до британського парламенту англійською мовою, його слухали стоячи та постійно переривали оплесками. Президент подякував Британії за підтримку від імені всіх українців.

Від імені кожного тата і кожної матері, які чекають своїх відважних синів і відважних доньок додому з війни я дякую вам. Велика Британія простягнула руку допомоги, коли світ ще не зрозумів, як реагувати. Борисе, ти пішов назустріч, коли це здавалося абсолютно неможливим. Дякую тобі.

Під час свого виступу Зеленський передав шолом українського льотчика речнику британського парламенту.

Очікується, що прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак сьогодні оголосить про розширену програму підготовки українських військ, а також про поставки ЗСУ далекобійних ракет.

Букінгемський палац підтвердив, що король Чарльз III сьогодні прийматиме Володимира Зеленського.

Нагадаємо, Сполучене Королівство оголосило про нові санкції проти кремлівських еліт та організацій.