Після вторгнення в Україну путін для мене ніхто - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що його не цікавить зустріч з володимиром путіним, оскільки не розуміє, хто ухвалює рішення в росії, а після вторгнення в Україну кремлівський диктатор для нього - ніхто. Про це глава держави заявив в інтерв'ю Sky News, відповідаючи на запитання, чи допоможе зустріч з путіним закінчити війну