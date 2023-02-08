Зеленський прилетів до Британії (відео) [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський прилетів до Великої Британії. Про це повідомляє BBC.
Український лідер зустрінеться з королем Великої Британії Чарльзом III і прем'єр-міністром Ріші Сунаком, а також виступить перед британським парламентом.
Ukraine's President Zelensky arrives in the UK ahead of meetings with Prime Minister Rishi Sunak and King Charles III— BBC News (UK) (@BBCNews) February 8, 2023
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Судячи з фото, Сунак зустрів Зеленського в аеропорту.
У порядку денному візиту - зустріч з українськими військовими, які проходять навчання у Британії.
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