Президент України Володимир Зеленський прилетів до Великої Британії. Про це повідомляє BBC.

Український лідер зустрінеться з королем Великої Британії Чарльзом III і прем'єр-міністром Ріші Сунаком, а також виступить перед британським парламентом.

Ukraine's President Zelensky arrives in the UK ahead of meetings with Prime Minister Rishi Sunak and King Charles III



