Британія ввела санкції проти коханки путіна та матері його дочки Світлани Кривоногих (фото) [ Редагувати ]
Велика Британія оголосила про нові санкції проти росії. Про це повідомляє МЗС Сполученого Королівства. До "чорних" списків включено 15 фізичних та юридичних осіб, у тому числі передбачувана коханка та мати однієї з дочок президента росії володимира путіна Світлана Кривоногих.
Світлана Кривоногих
Вперше про цю жінку у 2020 році розповіло видання "Проект". Журналісти припускали, що Кривоногих познайомилася з путіним у 1990-х і увійшла до капіталу банку "Россия" саме завдяки зв'язку з ним.
У них є спільна донька, яка дуже схожа на російського диктатора.
Під нові санкції Великої Британії потрапили:
- Борис Тітов - уповноважений президента з прав підприємництва;
- Микола Єгоров - донедавна заступник голови правління найбільшого приватного нафтопереробного заводу Росії;
- Сергій Руднов - власник прокремлівського видання Regum;
- Світлана Кривоногих - акціонер банку "Росія" і "Національної медіа групи", які пропагують російську агресюі проти України. За даними розслідування видання "Проект" вона мала стосунки з володимиром путіним у 90-х і у них є спільна донька, яка дуже схожа на російського диктатора;
- Віктор Мячин - власник російської компанії з обслуговування та ремонту авіаційної техніки;
- Олексій Репік - голова правління Р-Фарм, російської фармацевтичної компанії, яка отримала фінансування від Російського фонду прямих інвестицій. Репік мав чотири зустрічі з Путіним за останній рік і володіє реактивним літаком M-FINE, яким користується дочка Путіна;
- Євген Школов - колишній помічник президента РФ, заступник голови ради директорів АТ "Системний оператор об’єднаної енергосистеми";
- Павло Тітов - президент асоціації "Деловая Россия", яка представляє інтереси підприємців і заснована його батьком Борисом Тітовим.
- "ЦСТ" - виробник російських безпілотників, які використовувалися для знищення українських бойових машин;
- "РТ-комплект" - виготовляє деталі для гелікоптерів, що використовуються Росією під час нападу на Україну;
- "Оборонлогистика" - організує транспортування та доставлення російської військової техніки;
- "Универсалмаш" та "Липецк", які виготовляють чи модифікують гусеничні шасі для зенітно-ракетних комплексів, що використовуються збройними силами Росії в Україні;
- "Топаз" - компанія-розробник програмного забезпечення, що займається військовою авіацією.
Нові санкції ввели у день візиту до Великої Британії президента України Володимира Зеленського.
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