Велика Британія оголосила про нові санкції проти росії. Про це повідомляє МЗС Сполученого Королівства. До "чорних" списків включено 15 фізичних та юридичних осіб, у тому числі передбачувана коханка та мати однієї з дочок президента росії володимира путіна Світлана Кривоногих.

Світлана Кривоногих

Вперше про цю жінку у 2020 році розповіло видання "Проект". Журналісти припускали, що Кривоногих познайомилася з путіним у 1990-х і увійшла до капіталу банку "Россия" саме завдяки зв'язку з ним.

У них є спільна донька, яка дуже схожа на російського диктатора.

Під нові санкції Великої Британії потрапили:

Борис Тітов - уповноважений президента з прав підприємництва;

Микола Єгоров - донедавна заступник голови правління найбільшого приватного нафтопереробного заводу Росії;

Сергій Руднов - власник прокремлівського видання Regum;

Світлана Кривоногих - акціонер банку "Росія" і "Національної медіа групи", які пропагують російську агресюі проти України. За даними розслідування видання "Проект" вона мала стосунки з володимиром путіним у 90-х і у них є спільна донька, яка дуже схожа на російського диктатора;

- акціонер банку "Росія" і "Національної медіа групи", які пропагують російську агресюі проти України. За даними розслідування видання "Проект" вона мала стосунки з володимиром путіним у 90-х і у них є спільна донька, яка дуже схожа на російського диктатора; Віктор Мячин - власник російської компанії з обслуговування та ремонту авіаційної техніки;

Олексій Репік - голова правління Р-Фарм, російської фармацевтичної компанії, яка отримала фінансування від Російського фонду прямих інвестицій. Репік мав чотири зустрічі з Путіним за останній рік і володіє реактивним літаком M-FINE, яким користується дочка Путіна;

Євген Школов - колишній помічник президента РФ, заступник голови ради директорів АТ "Системний оператор об’єднаної енергосистеми";

Павло Тітов - президент асоціації "Деловая Россия", яка представляє інтереси підприємців і заснована його батьком Борисом Тітовим.

"ЦСТ" - виробник російських безпілотників, які використовувалися для знищення українських бойових машин;

"РТ-комплект" - виготовляє деталі для гелікоптерів, що використовуються Росією під час нападу на Україну;

"Оборонлогистика" - організує транспортування та доставлення російської військової техніки;

"Универсалмаш" та "Липецк", які виготовляють чи модифікують гусеничні шасі для зенітно-ракетних комплексів, що використовуються збройними силами Росії в Україні;

"Топаз" - компанія-розробник програмного забезпечення, що займається військовою авіацією.

Нові санкції ввели у день візиту до Великої Британії президента України Володимира Зеленського.