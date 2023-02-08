Міжнародна слідча група у справі про загибель рейсу МН17 у небі над Донбасом у 2014 році "має вагомі підстави вважати", що президент рф володимир путін особисто санкціонував постачання до самопроголошеної "днр" зенітно-ракетного комплексу "Бук", з якого збили малайзійський "Боїнг".

Про це 8 лютого заявили представники Об'єднаної слідчої групи на пресконференції у Гаазі. Вони констатували, що на даному етапі слідство досягло своїх меж і призупинено.

Незважаючи на те, що було виявлено багато нової інформації про різних причетних осіб, докази на даний момент є недостатньо конкретними, щоб призвести до нових судових переслідувань.

Представники прокуратури Нідерландів заявили, що доки путін залишається президентом рф, у нього зберігається імунітет від кримінального переслідування і він не може бути підозрюваним у рамках розслідування.

На прес-конференції у справі MH17 також поставили запис телефонної розмови володимира путіна з головою самопроголошеної "лнр" Ігорем Плотницьким, який відбувся у листопаді 2017 року. "Російська служба Бі-бі-сі" виклала розшифровку запису.

- [Голос Путина]: Алло.



- [Голос Плотницкого]: Да, добрый вечер.



- Игорь Венедиктович, добрый день.



- Да.



- Добрый день, говорю. Здравствуйте!



- Да, здравствуйте, господин президент!



- Как дела у вас?



- Да, спасибо, Владимир Владимирович, потихоньку.



- Потихонечку? Как вы оцениваете вот такую… военную составляющую?



- Военная составляющая, мне кажется, у нас на достаточно хорошей высоте, здесь сказать, что мы какие-то слабы…



- Но обострения никакого нет, не чувствуете?



- Обострение периодически есть, но это именно периодически, вызванное то сменой дислокации различных воинских частей, то пересменкой. Ну таких особо жестоких пока, слава богу, не было.



- А социально-экономическая ситуация?



- Социально-экономическая ситуация… Мы ее достаточно нормально сдерживаем, нивелируем различными способами, но уровень жизни желает быть лучшим. И у нас есть и вопросы, и предложения, как его повысить, но не всегда нам удается решить эти вопросы.



- Я уже и Александру Владимировичу сказал… Может быть мы тогда… я попрошу коллег, которые стараются вам помочь по различным направлениям, чтобы они мне дополнительно доложили, что там происходит. А, может, потом увидимся, поговорим. Хорошо?



- Спасибо, Владимир Владимирович, но если есть такая возможность, может быть как-то… организация личной встречи?



- Да, я про это и сказал. Увидимся и поговорим с вами.



- Спасибо большое, Владимир Владимирович.



- Игорь Венедиктович, я по поводу… вы наверно, слышали, инициатива [Виктора] Медведчука по поводу обмена [пленными].



- Да, конечно, Владимир Владимирович.



- Как вы к этому относитесь?



- Ну очень даже положительно, потому что в течение года Украина блокировала и не давала возможность нормального обмена. Наши жители - а их подавляющее большинство у них, у нас там примерно 1 к 10 - они, конечно же, страдают в застенках. И это не просто оборот речи, мы знаем, как они там содержатся в отличие от того, как их люди у нас содержатся.

Трагедія MH17

Пасажирський Boeing 777 виконував рейс з Амстердама (Нідерланди) до Куала-Лумпур (Малайзія). Його збили у небі над Донеччиною у зоні бойових дій 17 липня 2014 року. Загинули усі 298 людей, які перебували на борту.

Міжнародне розслідування за згодою України очолили Нідерланди, адже громадян цієї країни було найбільше серед загиблих.

Паралельно у Страсбурзькому суді триває розгляд позову родичів жертв MH17 до рф. На відміну від Гаазького суду, відповідачем у справі є держава, а не конкретні люди.

Рятувальники на місці авіакатастрофи