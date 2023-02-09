Зеленський та Макрон разом полетять на саміт ЄС до Брюсселю [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Президент України Володимир Зеленський та лідер Франції Еммануель Макрон разом полетять до Брюсселю на саміт лідерів країн Європейського союзу.
Про це повідомляє BFMTV.
В Єлисейському палаці зазначають, що Зеленський та Макрон вилетять на саміт близько 8:30 (о 9:30 за київським часом) з авіабази Віллакублей поблизу Парижа.
Планується, що президенти прибудуть до Брюсселю о 10:00 (об 11:00 за київським часом).
Зазначається, що Зеленського сьогодні приймуть у Брюсселі як почесного гостя. Європейське турне президента України стало другою поїздкою Зеленського за кордон з початку повномасштабної війни.
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