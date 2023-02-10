Росіяни "планують" йти до Лиману - Гайдай [ Редагувати ]
Ситуація біля Кремінної Луганської області залишається важкою: російська армія постійно обстрілює позиції ЗСУ з важких калібрів та "планує" йти до Лиману Донецької області. Наразі ситуація на цьому напрямку, попри складнощі, є контрольованою, а плани росіян щодо Лиману залишаться лише планами.
Про це повідомляє в Telegram голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
"Ситуація залишається достатньо важкою, але повністю контрольованою силами оборони. Найбільша кількість обстрілів та атак є все ж таки на Кремінському напрямку. Там вони постійно гатять з важких калібрів, атакують і підключають важку техніку, танки, не один, не два. Тобто там вони намагаються розвивати певний успіх на цьому напрямку, але як ЗСУ не важко, вони повністю контролюють ситуацію і навіть вражають унікальну техніку ворога, таку як "Термінатор", - розповів він.
За словами Гайдая, окупанти "планують" йти до Лиману Донецької області.
"Але ми знаємо, що росіяни зупиняються там, де їх зупиняють наші захисники", - нагадав очільник регіону.
Гайдай уточнив, що на Сватівському напрямку ситуація трохи легше.
"Там не тільки ЗСУ розбивають російські підрозділи, але певною мірою і мають успіх", - додав очільник регіону.
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