Росіяни вимкнуть мобільний інтернет на окупованому Донбасі [ Редагувати ]
З 11 лютого військові рф вимикають мобільний інтернет на окупованих територіях Донецької та Луганської областей.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
За словами генштабу, росіяни вимикають мобільні мережі з метою обмеження доступу до інформації громадян України.
"Мобільні оператори "Фенікс" та "МКС" з 11 лютого вимикають користувачам мобільний інтернет ", - заявили в штабі.
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