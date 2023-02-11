Сніг з дощем та шквальний вітер: прогноз погоди для України [ Редагувати ]
Сьогодні, 11 лютого, частину областей накриє сніг, місцями очікується дощ. При цьому на заході та півночі прогнозуються сильні пориви вітру.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
За даними синоптиків, сьогодні вдень на півночі та у Вінницькій області очікується сніг. У західних областях сніг з дощем. На решті території без опадів.
Синоптики попереджають, що на дорогах місцями ожеледиця. Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с. На заході та півночі, а також у Карпатах пориви вітру 15-20 м/с.
Стовпчики термометрів вдень покажуть від -1 до +4 градусів, вночі від -5 до -10 градусів. У Карпатах вдень -2 -7 градусів, а вночі -11 -17.
Сніг з дощем та шквальний вітер: прогноз погоди на сьогодні
У Києві та області сьогодні мінлива хмарність, вдень очікується сніг. На дорогах ожеледиця. У столиці можливі пориви вітру до 15-20 м/с.
Температура повітря буде у межах від +1 до +3 градусів, а вночі від -1 до -3.
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