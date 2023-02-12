На Херсонщині автомобіль з мирними людьми підірвався на міні, залишеній російськими окупантами. Про це повідомляє Херсонська ОВА.

Трагедія сталася сьогодні зранку поблизу села Новорайськ Бериславського району. Двоє чоловіків, 45 та 48 років, їхали на автівці польовою дорогою, на якій залишилося багато російських мін.

Машина з цивільними натрапила на одну з них. Від отриманих поранень обидва чоловіки загинули на місці.

Влада Херсонщини нагадує, що мінна небезпека в області залишається дуже високою. Пересуватися можна тільки тими маршрутами, що вже обстежили вибухотехніки.