Окупанти намагаються відбирати житло в місцевих у Херсонській області - Генштаб [ Редагувати ]
У Брилівці та Новокиївці тимчасово окупованої Херсонської області фіксуються спроби російських загарбників відібрати житло в місцевого населення. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Зокрема солдати армії рф активно ходять по будинках і перевіряють у громадян наявність прописки та документів на право власності.
Покинуті будинки опломбовуються з розміщенням повідомлень про те, що приміщення перейшли у право власності так званої окупаційної "місцевої адміністраці.
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