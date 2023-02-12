Пакистан відправив Україні 10 000 снарядів для РСЗВ "Град" - ЗМІ [ Редагувати ]
Пакистан надсилає Україні понад 10 тисяч реактивних снарядів для реактивних систем залпового вогню "Град". Про це повідомляє індійське видання The Economic Times.
Раніше цього місяця офіційні особи Пакистану погодили поставки боєприпасів з порту Карачі. Снаряди надійдуть в Україну через німецький порт Емден з наступним транзитом через Польщу
Хоча Пакистан закуповує нафту за зниженими цінами з росії на тлі поглиблення економічної кризи, країна регулярно постачає зброю Україні через треті країни. Зокрема минулого місяця до Європи відправили 46 контейнерів з неназваним обладнанням.
Окрім того, минулого місяця компанія Pakistan Ordnance Factories надіслала через Карачі ще одну партію з 50 000 одиниць "оборонних споряджень". За даними джерел, вантажі з Пакистану надходять в Україну через польський порт Гданськ.
Нагадаємо, в Україні майже вичерпалися запаси боєприпасів через високу інтенсивність бойових дій. ЗСУ на добу витрачають близько 5 тисяч снарядів. На це поскаржився заступник голови Офісу президента України Ігор Жовква.
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