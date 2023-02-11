ЗСУ витрачають 5 тисяч снарядів за добу: в Україні майже закінчились боєприпаси [ Редагувати ]
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В Україні майже вичерпалися запаси боєприпасів через високу інтенсивність бойових дій. ЗСУ на добу витрачають близько 5 тисяч снарядів.
Про це заявив заступник голови Офісу президента України Ігор Жовква, пише Bloomberg.
"Запаси боєприпасів в Україні перебувають майже на нулі. Все дуже швидко закінчується через інтенсивність боїв. Ми потребуємо зброї, амуніції, артилерії, бойових танків, бронемашин, винищувачів", - зазначив Жовква.
За його словами, винищувачі потрібні, зокрема, для перехоплення балістичних ракет, які зараз Україна поки що не здатна збивати.
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