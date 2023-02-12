На річницю повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого відбудуться події, які будуть чітким сигналом для російського диктатора володимира путіна. Зокрема, очікуються нові санкції.

Про це повідомляє голова Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі телемарафону.

"В ООН, у Києві, у багатьох інших столицях світу відбудуться різні події, які надішлють чіткий сигнал Путіну: якщо ти граєш у війну на виснаження, і думаєш, що час на твоїй стороні, ти дуже помиляєшся, бо єдність з Україною зростає, і в цій війні ти програєш... Під 24 лютого будуть нові санкції. Вони будуть оголошені в різних країнах та інституціях. Це також буде частиною цього сигналу", - наголосив міністр.