Країни-члени ОДКБ (Організація договору про колективну безпеку) мають визначити позицію щодо війни проти України.

Про це повідомляє білоруський диктатор Олександр Лукашенко.

"Якщо хтось думає, що конфлікт України та Росії - це не наш конфлікт, що тихенько десь відсидимося, нічого такого не буде", - йдеться у заяві.

Лукашенко зазначив, що незабаром країни-члени ОДКБ мають визначити позицію щодо війни проти України.

"Настане час, він недалеко, буквально завтра, він вимагатиме визначатися, займати певну позицію", - додав диктатор.