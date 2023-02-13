"Відсидітися не вийде": Лукашенко різко заявив щодо вибору позиції ОДКБ по війні в Україні [ Редагувати ]
Джерело: РИА Новости
Країни-члени ОДКБ (Організація договору про колективну безпеку) мають визначити позицію щодо війни проти України.
Про це повідомляє білоруський диктатор Олександр Лукашенко.
"Якщо хтось думає, що конфлікт України та Росії - це не наш конфлікт, що тихенько десь відсидимося, нічого такого не буде", - йдеться у заяві.
Лукашенко зазначив, що незабаром країни-члени ОДКБ мають визначити позицію щодо війни проти України.
"Настане час, він недалеко, буквально завтра, він вимагатиме визначатися, займати певну позицію", - додав диктатор.
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