На кордоні з Білоруссю триває вишкіл українських військових. Захисники відпрацьовують усі ймовірні сценарії у разі наступу ворога на Полісся. Сніжана Сидорук бачила маневри на власні очі. Якою буде відповідь українських бійців на вторгнення - дивіться в її репортажі.

Була заложена вибухівка. Під час, коли колона підходить, був підрив вибухівки і потім уже працювали особовий склад.

Сніжана Сидорук, кореспондентка:

Колона броньованої техніки прорвала кордон з Білоруссю. Зараз ми бачимо, як наші бійці тероборони намагаються зупинити противника.

Такий сценарій навчань українських захисників на Рівненщині. Відпрацьовують відбиття наземного наступу ворога. Все відбувається в умовах наближених в бойових.

Умовного ворога зустрічають потужним вогнем. Гатять із гранатометів, кулеметів та автоматів.

Позивний "Кіно", доброволець:

Була організована засідка з прикриттям. Було відпрацьовано знищення ворога і відхід всієї групи так, щоб всі не постраждали і осталися живими.

Бити ворога на землі допомагає аерозвідка.

Позивний "Бадді", аеророзвідник територіальної оборони Рівненщини:

Одна маленька пташка насправді може наробити багато біди противнику. Саме завдяки ним ми бачимо все, що відбувається на полі бою.

Роман - гранатометник, доброволець. У мирному житті - автомеханік. Каже, після зустрічі з його "ерпегешкою"ворожій техніці жоден ремонт не допоможе.

Роман, доброволець:

Як тільки вони переступлять кордон - відразу їм буде крах.

На умовному полі бою добровольці пліч-о-пліч з військовими тероборони вчаться захищати свої села та міста. Більшість із них - місцеві жителі.

Олександр Цись, командир бригади територіальної оборони Рівненщини:

Вони досконало знають рельєф, вони знають місцевість, вони знають розгалуження доріг, їх проходження і ми їх застосовуєм для проведення засідок у разі виявлення противника.

Готові бійці зустріти окупантів, якщо ті захочуть напасти і з неба.

Позивний "Космос", боєць бригади територіальної оборони Рівненщини:

Це ПЗРК Стінгер, гелікоптери, літаки, низкьколетящі цілі, ракети і безпілотні літальні апарати.

Позивний "Карп", боєць бригади територіальної оборони Рівненщини:

По наземним цілям, так і по повітряним, вона мобільна в любу хвилину, около 2-3 хвилини склад вже на повном бойовому і готов вирушати на позиції.

Ось у полі, поблизу кордону, за легендою, висадився ворожий десант. За лічені хвилини бійці тероборони займають позиції.

Тероборонівці прикривають важливий стратегічний об'єкт за цим лісом.

Максим, боєць бригади територіальної оборони Рівненщини:

Їм сюди подльот, там хай хвилин 20 займе - у нас це на секунди йде. Зенітки збивають умовні гелікоптери, єслі есть висадка живої сили - десантники, ми знищуєм їх. Інша група йде на зачистку - ми їх прикриваєм.

Максим у війську від початку великої війни. Каже, на цих навчаннях жоден умовний окупант - не вижив. І запевив: так буде і з реальним ворогом.

Рівненські тероборонівці тренуються увесь час. Відпрацьовують різні сценарії відбиття нападу з боку Білорусі, але такої загрози і за десять днів до річниці повномасштабного вторгнення військові не бачать.

Увесь час, будучи в тилу, Рівненщина змогла загартувати міць настільки, що шансів у окупантів - немає.

Віталій Коваль, начальник Рівненської обласної військової адміністрації:

Обороноздатність області вона в десятки разів зросла точно. Це стосується і чисельності, і забезпеченості, і зброї, яка є, і інженерні фортифікаційні споруди.