Ресторатори, які оголосили ініціативу "Cook For Ukraine", готують українські страви по всьому світу та збирають донати [ Редагувати ]
Українські ресторатори, які в перші дні повномасштабного вторгнення росії оголосили ініціативу "Cook For Ukraine", тепер готують українські страви по всьому світу. Вони діляться рецептами нашої кухні в Інтернеті, отримуючи за це донати. І назбирали шеф-кухарі вже понад 2 мільйони доларів!
Ніна Коломієць познайомилася з рестораторами, які відкрили заклади української кухні у США, Європі та Азії. Про гастрономічну дипломатію - наш сюжет.
Будь-яка страва кухні іншої країни світу - це завжди певний сюрприз для смакових рецепторів. Але водночас - можливість дізнатися більше про культуру цієї країни. Особисто я зазвичай подовгу вивчаю незнайомі позиції в меню, раджуся з офіціантом. Цікаво, а як страви нашої, української кухні - смакують іноземцям?
- Вітаю. Ви Бажаєте зробити замовлення? - А є щось із української кухні?- Так, ми саме розширили меню новинками, нам є, чим вас здивувати.
У цьому ресторані у Києві віднедавна з'явилася окрема сторінка в меню - з традиційними українськими стравами в авторській інтерпретації шеф-кухаря закладу. І такі позиції мають попит серед відвідувачів.
Юлія Цемашко, СЕО групи ресторанів:
Найулюбленіша страва серед наших гостей - це борщ. Це просто топ продажів. Для іноземців, звісно, українська кухня - це щось нетипове, не схоже на те, що вони куштували у світі, але їм однозначно подобається. Повторюються замовлення, гості повертаються за нашим борщем, пампушками, салатами.
Голубці - замість нагетсів, сирники - замість чизкейків! Українці Даніель Філіпчук та Петро Онисько знайомлять громадян США зі стравами свого дитинства. Заклад під назвою "Українська хата" - відкрили у штаті Нью Джерсі.
Петро Онисько, співзасновник закладу української кухні (США):
Всі одразу починають, хто не знайомий, - що означає хата? Розуміють, що означає Юкрейн. І ми розповідаєм, що це в першу чергу - як твій home, в якому ти маєш почувати себе welcomed - що тебе нагодують, зігріють, це таке місце.
Шлях до сердець гостей в "Українській хаті" шукають через звичні для нас, але екзотичні для іноземців - деруни, голубці, борщ, пиріжки та вареники. Засновники закладу переконані: їжа - це особлива мова, якою вони розповідають світу про Україну. А щоб про наші страви почули навіть найвибагливіші кулінарні експерти, -планують потрапити до найпрестижнішого ресторанного рейтингу світу.
Даніель Філіпчук, шеф-кухар (США):
Я працював у Мішлен-стар ресторанах, розумію, як це можна зробити. В світі немає ні одного нашого ресторану, який би получив Мішлен-зірку. І це можна відкрити. Це є ціль, до якої ми хочем іти.
Люстра - наче гніздо лелеки, колоски на столах, українські глечики - на фоні південних пальм! У Дубаї українці відкрили перший в Об'єднаних Арабських Еміратах ресторан нашої кухні. Багатонаціональну публіку заможного узбережжя Аравійського півострова частують стравами за старовинними українськими рецептами.
Павло Мороз, співвласник закладу української кухні (ОАЕ):
В нашому закладі ми подаємо, наприклад, овочевий салат з нашою олією запашною. Ми створюємо самі соління. Ми печемо паляницю, житній хлібчик. Ще одна з родзинок Дубаю - є вареники з вишнею. Бо в Дубаї взагалі немає кислої вишні.
Ресторан у Дубаї - наче портал в українську давнину. Тут готують на дров'яній печі, подають страви у розписному посуді. Усі деталі інтер'єру - привезли з України.
Павло Мороз, співвласник закладу української кухні (ОАЕ):
Наприклад, отакі чашки - це ручна робота, для нас робив спеціально львівський майстер, багато різного посуду для нас виготовляли.
У планах засновників ресторану - влаштовувати спеціальні вечори за участі українських шеф-кухарів. Такий спосіб знайомства із Україною - зараз популярний у багатьох державах, розповідає ресторатор Ольга Насонова.
Ольга Насонова, співзасновниця Національної ресторанної асоціації України:
Благодійні вечері, що проходять у Європі за участі наших українських шеф-кухарів - це дуже цікаво, цікавий формат, тому що для більшості іноземців українська кухня - це терра інкогніта, вони не знають, що це таке взагалі, і вони проявляють дуже великий інтерес.
Із домашніх борщ-вечірок розпочалася історія "Борщарні" - закладу української кухні у Празі. Засновники розповідають - переїхавши до Чехії, сумували за улюбленою українською стравою. А ще - хотіли зруйнувати стереотип, що борщ - то страва російської кухні.
Наталя Бас, співвласниця українського бістро (Чехія):
Вдома ми справді робили борщ-вечірки для іноземців, друзів, які з'явилися у нас тут. Для багатьох це був їхній перший борщ у житті. Ми вирішили, що ми відкриємо такий маленький обідній ресторанчик, де в обід можна буде з'їсти борщ український. А їх дуже багато видів, там дуже багато варіацій. З яким м'ясом або без м'яса, з якими грибами, копченою грушкою.
З початком повномасштабного вторгнення росії заклад у Празі перетворився на своєрідний центр підтримки українців. Чехи, заходячи поїсти, залишають гроші на ЗСУ, приносять речі для нужденних. Біженці - приходять поспілкуватися з земляками, проконсультуватися щодо житла чи роботи.
Олександр Мартинов, співвласник українського бістро (Чехія):
Ми написані, шо ми українські, прям на вивісці. І всі заходять до нас,коли хочуть дізнатися про Україну, якось підтримати.
Ми не хотіли робити бізнес, ми хотіли популяризувати українську культуру - це трішки пафосно звучить, але це правда. Це важливіше, ніж зробити супер-прибутковий бізнес.
Гастрономічна дипломатія не менш важлива за політичну, наголошують ресторатори. Адже шеф-кухарі доносять до людей по всьому світу, що Україна - незалежна держава зі своїми традиціями, своєю культурою і своєю надзвичайно смачною їжею.
Ольга Насонова, співзасновниця Національної ресторанної асоціації України:
Шлях до серця - іде через шлунок.
Багато людей, наприклад, люблять Італію, бо їм подобається італійська кухня. Інтерес до України також починається або з пісенної культури та з кухні. Зараз Європа і взагалі світ дуже відкриті до українців, до української культури. А їжа - це велика частина такої культури.
За кілька днів до повномасштабної російської агресії українські шеф-кухарі та посадовці Держагентства розвитку туризму проголосили Маніфест про відродження української кухні. Головна мета - розвивати гастротуризм і розповідати світу нашу історію через українські страви.
Ніна Коломієць, кореспондентка:
Легендарна котлета по-київськи, надзвичайно апетитний салат із печеного буряка і козячого сиру, ароматна грибна юшка - такі звичні для нас страви щоденного меню стали справжнім брендом в усьому світі. І перетворилися на своєрідну гастрономічну зброю, яка теж допомагає Україні наближати перемогу.
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