Польську мову можуть включити до переліку предметів ЗНО. Таку можливість нині розглядає український уряд. Ідею озвучила глава Мінреінтеграції Ірина Верещук під час наради з представниками Міносвіти та Українського центру оцінювання якості освіти. Що це дасть українським випускникам? І що думають про цю ініціативу в школах?

В цій Івано-Франківській школі польську вивчають поглиблено з першого до одинадцятого класу. Мова, література та історія Польщі - загалом на тиждень більше десяти уроків. Також польською ведуть частково й інші предмети.

Наталія Микула, директорка ліцею:

З року в рік запити батьків на відкриття польських класів на вивчення польської мови зростає. Якщо ми колись починали, що у нас був один клас з вивчення польської мови, то у нас зараз на паралелі і початкової, і старшої є і по три класи.

Після закінчення ліцею, більша частина випускників обирають польські університети. Планує туди вступати і десятикласниця Наталя.

Наталя Кайдаш, учениця 10 класу:

Думала між польською філологією в Україні і польським університетом. Зараз я вибрала безпечніший варіант - польський університет, але думаю повертатися назад в Україну, коли закінчу навчання.

При вступі в Польщі на Наталю чекає ще іспит з мови. Але його могло б і не бути, якби вона польську складала під час ЗНО.

Наталя Кайдаш, учениця 10 класу:

Для мене складання ЗНО із польської мови дасть дуже багато відкритих кордонів, куди я можу вступити у майбутньому. Людям, які вчаться в польських школах , як я наприклад, і таких є дуже багато по Франківську, це буде легше вступ в університети навіть в українські.

Наталія Микула, директорка ліцею:

На ЗНО - у нас є англійська мова, німецька мова, французька мова і іспанська - це наразі чотири мови, з яких проводиться ЗНО, і цілком логічно, як вчитель вважаю, може цей ряд продовжитися польською мовою.

Як другу іноземну мову польську нині викладають у багатьох українських школах. І з кожним роком, кажуть освітяни, інтерес до цієї дисципліни серед українців зростає.

Злата Гаврилко, вчителька польської мови та літератури:

Зараз є запит на вивчення польської мови діткам, які навчаються в садочках. Це як приватних садочках, так і державних.

В Центрі польської культури та європейського діалогу - теж багато охочих записатися на курси.

Аліна Чіркова, представниця Центру польської культури та європейського діалогу в Івано-Франківську:

І в основному це власне та молодь, яка хоче поступати в Польшу. Вони приходять на 9 -10 клас, аби мати в запасі ще пару років для того, щоб підготувати, щоб вивчити мову і щоб потім можна було здати екзамен.

Такий сертифікований іспит з польської мови – обовʼязковий для іноземців, які хочуть навчатися в Польщі. Екзамен досить складний, і не безплатний. Але якщо польську внесуть до переліку предметів ЗНО, здавати його українським абітурієнтам більше не доведеться.

Аліна Чіркова, представниця Центру польської культури та європейського діалогу в Івано-Франківську:

Відповідно ЗНО і ця оцінка з польської мови вона дозволить такій дитині поступити, не здаючи екзамену, не пишучи жодного тесту, не показуючи жодного сертифікату.

Злата Гаврилко, вчителька польської мови та літератури:

Польська має бути на рівні Б2, має бути для цього сертифікат, щоб тебе прийняли до вступу. І якщо дитина добре склала ЗНО, в неї буде бал, сертифікат який підтверджує її бал, це теж можна подавати при вступі.

Включення польської до переліку предметів ЗНО - зовсім не означає, що здавати її будуть зхобов'язані всі українські випускники. Вона буде однією з пʼяти іноземних мов на вибір.

Наталія Микула, директорка ліцею:

Якщо є ЗНО з французької чи іспанської, хіба всі школи мають ці мови. Тобто батьки, які планують і будуть бачити, що захочуть поязувати майбутнє своїх дітей з вивченням польської мови - вони будуть давати дитину в заклад, де є вивчення польської мови.

Намір уряду включити польську до предметів ЗНО - закономірний крок, пояснюють політологи. І не лише тому, що Польща нині прихистила найбільше українських біженців. Тамтешні ВИШі завжди були популярними в українських випускників. Так, в 21-му році - у польських університетах здобувало освіту майже сорок тисяч громадян України.

Олег Білоус, політолог:

В даному контексті мова йде не лише про ЗНО, а про те, аби українці мали більшу і ширшу можливість легше вступити в польські вузи, поляки, відповідно, в Україні, щоб не було цих перешкод, які були там із визнанням дипломів, нострафікацією й іншими речами. Тобто це в контексті європейської інтеграції України.

Водночас в Міносвіти готують для громадян Польщі алгоритм визнання та зарахування результатів матури - це польський аналог ЗНО - при вступі до українських ВИШів. Зі свого боку Польща, зазначають в Кабміні, готова внести українську мову як іноземну до вивчення у своїх навчальних закладах.