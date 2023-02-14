Вступити до "Гвардії наступу" можуть громадяни України віком від 18 до 60 років

Триває набір до "Гвардії наступу". Це нове формування, вісім професійних штурмових бригад, підпорядкованих Нацгвардії, поліції та прикордонникам. Запис в підрозділи розпочався 10 днів тому. Заповнити анкету добровольця можна онлайн або у центрі надання адміністративних послуг.

Організатори наголошують: це - не мобілізація, у штурмові бригади набирають вмотивованих добровольців, яким ще доведеться пройти відбір. Як це відбувається на Одещині - розкаже Марія Тарасова.

На Одещині заявки до "Гвардії наступу" вже подали близько 2 тисяч рекрутів. Добровольці самі обирають, до якого підрозділу бажають вступити: однієї з шести бригад, підпорядкованих Національній гвардії, прикордонного "Сталевого кордону" чи поліцейської "Люті".

Олександр Гостіщев, заступник керівника ГУ НПУ в Одеській області:

Велика кількість поліцейських вже подали анкети на проходження відбору. Вже почався відбір. Штормова бригада поліції формується з двох штормових полків. Штурмового батальйону і артилерійського полку.

Кандидатам доведеться не тільки пройти відбір та медичну комісію, а й навчальний курс. Адже в кожному підрозділі є кілька спеціалізацій. В "Сталевому кордоні", наприклад, три напрями.

Денис Рижук, заступник керівника Південного регіонального управління з персоналу ДПСУ:

В цій бригаді будуть створені підрозділи як протитанкові, так протизенітні і безпілотної авіації.

До штурмових бригад запрошують приєднатись не тільки чоловіків, а й жінок.

Олександр Гостіщев, заступник керівника ГУ НПУ в Одеській області:

В нашому підрозділі є дівчата, які діють в рамках штурмових груп. Ідуть на штурм разом з чоловіками, виконують функції парамедиків. Є дівчата, які працюють в штабі, є дівчата, які є операторами БПЛА, які керують дронами-камікадзе.

Вступити до "Гвардії наступу" можуть громадяни України віком від 18 до 60 років, що не мають судимостей та придатні за станом здоров'я. Але, наголошують військові, набір до штурмових бригад - не мобілізація, а пошук людей, які мають чітку мотивацію.

Денис Рижук, заступник керівника Південного регіонального управління з персоналу ДПСУ: