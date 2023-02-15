Платіжне шахрайство під час повномасштабної війни в Україні не зникло. Навпаки, у 2022 році НБУ спостерігав суттєве збільшення його проявів. Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Заступник голови НБУ Олексій Шабан сказав:

Найпоширенішим видом стала фейкова соціальна допомога від державних чи міжнародних організацій постраждалим від війни українцям. У 2022 році НБУ виявив близько 4500 фішингових ресурсів, для порівняння - у 2021 році ця цифра була на порядок меншою.

Проект з протидії шахрайству

Як зазначили в пре службі НБУ, Національний координаційний центр кібербезпеки при Раді національної безпеки і оборони України спільно з НБУ запустили проект із протидії кібершахрайству у фінансовому секторі.

Завдання проекту - зменшити переходи користувачів на шахрайські сайти шляхом перенаправлення їх на сторінку з попередженням, що сайт створений зловмисниками.