НБУ назвав найбільш поширений вид шахрайства з картками [ Редагувати ]
Платіжне шахрайство під час повномасштабної війни в Україні не зникло. Навпаки, у 2022 році НБУ спостерігав суттєве збільшення його проявів. Про це повідомляє прес-служба НБУ.
Заступник голови НБУ Олексій Шабан сказав:
Найпоширенішим видом стала фейкова соціальна допомога від державних чи міжнародних організацій постраждалим від війни українцям. У 2022 році НБУ виявив близько 4500 фішингових ресурсів, для порівняння - у 2021 році ця цифра була на порядок меншою.
Як зазначили в пре службі НБУ, Національний координаційний центр кібербезпеки при Раді національної безпеки і оборони України спільно з НБУ запустили проект із протидії кібершахрайству у фінансовому секторі.
Завдання проекту - зменшити переходи користувачів на шахрайські сайти шляхом перенаправлення їх на сторінку з попередженням, що сайт створений зловмисниками.
Для крадіжки коштів зловмисники проводять фішингові кампанії, метою яких є виманювання даних для доступу до банківських рахунків. Обіцянки шахраїв варіюються в залежності від актуальних новин, особливо тих, що стосуються надання громадянам державної та міжнародної фінансової допомоги, також вони організовують фейкові збори коштів для надання допомоги ЗСУ.
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