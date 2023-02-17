В Одесі власник закладу Cafe de Fleur відмовився обслуговувати відвідувачку українською на її прохання, після чого просто вигнав клієнтку.

Жінка розмістила відповідне відео у мережі, і на ситуацію звернули увагу представники мовного омбудсмена.

Саме відео про ситуацію в кафе оприлюднив журналіст Дем’ян Ганул у своєму Facebook. Чоловік на кадрах розповідає клієнтці, що він власник закладу, відмовляється говорити з відвідувачкою українською попри її прохання.

Також він просить клієнтку залишити заклад, пояснюючи тим, що “це приватна власність” і, мовляв, кафе закривається.

"Просто сепарське кафе з биками власниками у центрі Одеси… Вони мають закритися, все для цього зроблю",

пише Ганул.

Як зазначила представниця Уповноваженого із захисту державної мови та депутат Одеської районної ради Ярослава Вітко-Присяжнюк у Facebook, виганяти клієнтку із закладу на прохання обслуговувати державною мовою – "це більше, ніж просто порушення законодавства".

Коментуючи ситуацію в Cafe de Fleur, вона нагадала, що обслуговування державною мовою має бути "за умовчанням". Це прописано у статті 30 закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

"Ще раз: обслуговування українською в українських закладах (і приватних зокрема) це не примха клієнта, а вимога чинного законодавства. За порушення якої, між іншим, передбачена адміністративна відповідальність", -

йдеться у публікації.

Депутатка уточнила, що порушення з боку власника Cafe de Fleur не залишилося непоміченим і в секретаріаті мовного омбудсмена "вживають відповідних заходів". Про результати обіцяє проінформувати згодом.