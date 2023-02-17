"Я - господар, можу і відмовити": в Одесі відвідувачку вигнали з кафе через українську мову (відео) [ Редагувати ]
В Одесі власник закладу Cafe de Fleur відмовився обслуговувати відвідувачку українською на її прохання, після чого просто вигнав клієнтку.
Жінка розмістила відповідне відео у мережі, і на ситуацію звернули увагу представники мовного омбудсмена.
Саме відео про ситуацію в кафе оприлюднив журналіст Дем’ян Ганул у своєму Facebook. Чоловік на кадрах розповідає клієнтці, що він власник закладу, відмовляється говорити з відвідувачкою українською попри її прохання.
Також він просить клієнтку залишити заклад, пояснюючи тим, що “це приватна власність” і, мовляв, кафе закривається.
"Просто сепарське кафе з биками власниками у центрі Одеси… Вони мають закритися, все для цього зроблю",
пише Ганул.
Як зазначила представниця Уповноваженого із захисту державної мови та депутат Одеської районної ради Ярослава Вітко-Присяжнюк у Facebook, виганяти клієнтку із закладу на прохання обслуговувати державною мовою – "це більше, ніж просто порушення законодавства".
Коментуючи ситуацію в Cafe de Fleur, вона нагадала, що обслуговування державною мовою має бути "за умовчанням". Це прописано у статті 30 закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної".
"Ще раз: обслуговування українською в українських закладах (і приватних зокрема) це не примха клієнта, а вимога чинного законодавства. За порушення якої, між іншим, передбачена адміністративна відповідальність", -
йдеться у публікації.
Депутатка уточнила, що порушення з боку власника Cafe de Fleur не залишилося непоміченим і в секретаріаті мовного омбудсмена "вживають відповідних заходів". Про результати обіцяє проінформувати згодом.
по темі
Кліматолог Віра Балабух розповіла, що в Україні очікується рання та тепла весна, подекуди з аномальними температурами
Співвласник концерну Izovat і компанії "Українські лісопильні" Сергій Ліщина розповів агентству "Українські новини" про те, як працюють його підприємства
Деякі дати місячного календаря вважаються небезпечними і нещасливими
У день закоханих, попри романтичність свята, існують і заборони
Згідно з дослідженнями UBI Research компанія Samsung Display у 2024 році збирається наростити виробництво екранів QD-OLED