Гучні заголовки у ЗМІ: "кількість викрадених Росією українських дітей вже рахується тисячами"; "у Росії та в окупованому Криму діє мережа таборів для "перевиховання" українських дітей"… І навіть – "маленьких українців в Росії вчать… поводженню із вогнепальною зброєю"…

Звідки про це відомо? Наскільки ці дані є авторитетними? І як вдалося це все встановити? Наш спецкор у Сполучених Штатах Дмитро Анопченко розпитав про це вчених Єльського університету, які проводили масштабне дослідження. Подробиці - в його сюжеті.

Тим, кого викрали та перевезли з української території до росії, від 4-х місяців до 17-ти років! Таких дітей щонайменше 6-ть тисяч! Хоча і ця величезна цифра - лише задокументовані випадки, тому фактична кількість може бути вищою в разИ! І - так на території росії діє мережа таборів "ідеологічного перевиховання та усиновлення". Все це не вигадки "жовтої преси", не припущення журналістів, а висновки дослідження науковців Єльського університету - з лабораторії гуманітарних досліджень.

Натанієль Реймонд, автор дослідження, вчений Єльського університету:

Ми виявили систему із 43-х таких "таборів" - знайшли їхню геолокацію, перевірили та ідентифікували. 41 такий заклад задіяний в тій чи іншій формі для "перевиховання" українських дітей, переважно з Донецької та Луганської областей. А ще два - це… психіатрична лікарня та так званий "сімейний центр", звідки дітей - і ми змогли це підтвердити - росія передавала на усиновлення.

Єльські дослідники встановили, що більша частина таких "таборів" перебуває у Криму, а 10 з них розташовані поблизу великих російських міст - Москви, Казані та Єкатеринбурга. Але є і українські діти, яких вивезли до… Сибіру та Далекого Сходу Росії, такий табір є… у Магадані!!! Згідно із даними дослідження, дітей переважно вивозили з окупованих Росією регіонів Донбасу. Але є і ті, кого забрали з Харківської, Херсонської та Запорізької областей. Забрали - і "перевиховують".

Натанієль Реймонд, автор дослідження, вчений Єльського університету:

Це система перевиховання, яка нав'язує дітям з України російськоцентричну академічну, культурну, патріотичну або військову освіту. Численні табори, створені Росією, рекламують "інтеграційні програми". З очевидною метою інтегрувати дітей з України, дати їм російське бачення культури, історії та правил суспільства.

Як це працює? Більшість таборів формально оздоровчі. Згідно із даними Єльського звіту, дітей туди відвозять нібито на відпочинок. Про сиріт - взагалі ні у кого не питають. Щодо тих, у кого залишись батьки - тиснуть, аби отримати формальну згоду на перевезення. Але це формальність, фактично і за її відсутності дітей так чи інакше відправляють до цих "закладів усиновлення і перевиховання". Що там відбувається?

Натанієль Реймонд, автор дослідження, вчений Єльського університету:

Якщо розбирати ці табори, то щонайменше у двох - зокрема у Чечні - для українських дітей віком від 14-ти до 17-ти років проводили… військову підготовку - включно із використанням вогнепальної зброї та військових транспортних засобів.

Кейтлін Ховард, дослідниця Єльського університету:

Прошу! Зверніть увагу на військові тренування, які проводять у цих таборах! Це ж не поодинокий випадок, і не дрібниця, про яку не варто турбуватися! Думаю, у Росії скажуть - ми ж просто робимо це для купки проблемних дітей… Але ми задокументували: таке відбувалося щонайменше у двох таборах, один - в окуповуваному Криму, інший - у Чечні. Там хлопці, підлітки, їм років 14 - 17…

Єльські дослідники намагалися з'ясувати - що змушує батьків на окупованих територіях відпускати дітей у такі табори? Ті казали - розпач, бідність, бажання дати малим "перепочити від війни"… Але здебільшого люди просто відверто не розуміють, що відбувається. Інша проблема, яку розслідувачам вдалося зафіксувати: це примусове усиновлення чи опіка дітей, яких вивезли.

Натанієль Реймонд, автор дослідження, вчений Єльського університету:

З двох "таборів" дітей було передано в російські прийомні сім'ї. Забрані нами докази дають розуміння, що в цих двох випадках дітей, які побували в у "таборах відпочинку" - передавали на виховання та усиновлення.

Чимало родинних трагедій сталося у Харківській області. Дітей вивозили ще коли територія була окупована. Після того як ЗСУ повернули контроль, дітей, яких вивезли звідти "на оздоровлення" Росія вирішила батькам… не повертати!!!

Кейтлін Ховард, дослідниця Єльського університету:

Мама послала дочку до табору під назвою "Ведмежатко". Відправила дочку - та сильно хворіла, і мама хотіла, щоб маленька відпочила. А назад її вже не повернули. Мати змогла знайти номер телефону директора табору, подзвонила, каже – "Коли моя дочка повернеться додому?" А директор каже - дівчинку в Україну вже не повернуть.

Скільки таких історій - достеменно невідомо. Представник Росії в ООН нещодавно озвучив цифру - мовляв, 400 тисяч українських дітей знайшли "захист і притулок" у Росії. Розслідувачі поки не можуть підтвердити чи спростувати цю цифру. Але точно впевнені - шість тисяч задокументованих випадків - лише верхівка айсбергу.