"На забій": до Запорізької області привезли 43 автобуси "вагнерівців" (відео) [ Редагувати ]
В окупованому Мелітополі помітили велику колону автобусів з найманцями ПВК "Вагнер", які вирушили на Запорізькій напрямок. Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.
Вчора через Мелітополь на Запорізький напрямок «урочисто» вирушило свіже гарматне м’ясо.
43 білих автобуси «елітних» на росії бійців - вагнерівців. Злочинців, яких виманили з в’язниць уявним квитком на волю.
Колону супроводжували позашляховики з позначкою ЧВК Вагнер. Забули наклеїти допис - «На забій».
ПВК "Вагнера" почала вербувати в'язнів для участі у російському вторгненні в Україну влітку 2022 року. За оцінками США та Британії на грудень-січень, Пригожин зміг завербувати 40 тисяч ув'язнених, за даними фонду "Русь сидящая" - до 50 тисяч.
Голова фонду Ольга Романова стверджувала, що на фронті залишилося майже 10 тисяч людей, а решта загинула, зазнала поранень, зникла безвісти, дезертирувала або потрапила в полон.
На початку лютого стало відомо, що ПВК "Вагнера" перестала вербувати в'язнів на війну.
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