"Мін‘юст чекають скорочення": Малюська повідомив, що ChatGPT написав перший законопроект [ Редагувати ]
Міністр юстиції України Денис Малюська звернувся до нейромережі ChatGPT, яку відсьогодні запустили в Україні, з проханням розробити законопроект про легалізацію проституції в країні. З завданням штучний інтелект впорався за 30 секунд, повідомив глава Мінюсту.
написало за 30 секунд
підзорюю мін‘юст чекають скорочення вже з понеділка)
18 лютого Україну вилучили зі списку країн, у яких заблоковано ChatGPT. Програма не працюватиме лише на тимчасово окупованих росією територіях, щоб вороги не використовували її для антиукраїнської пропаганди.
ChatGPT - це чат-бот із застосуванням штучного інтелекту, який запустили 30 листопада 2022 року.
Нагадаємо, IT-компанії по всьому світу інтегрують ChatGPT у свої продукти.
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