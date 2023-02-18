Міністр юстиції України Денис Малюська звернувся до нейромережі ChatGPT, яку відсьогодні запустили в Україні, з проханням розробити законопроект про легалізацію проституції в країні. З завданням штучний інтелект впорався за 30 секунд, повідомив глава Мінюсту.

написало за 30 секунд



підзорюю мін‘юст чекають скорочення вже з понеділка)

18 лютого Україну вилучили зі списку країн, у яких заблоковано ChatGPT. Програма не працюватиме лише на тимчасово окупованих росією територіях, щоб вороги не використовували її для антиукраїнської пропаганди.

ChatGPT - це чат-бот із застосуванням штучного інтелекту, який запустили 30 листопада 2022 року.

Нагадаємо, IT-компанії по всьому світу інтегрують ChatGPT у свої продукти.