Франція розпочне постачання бронетехніки, обіцяної Україні, до наступних вихідних. Про це заявив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню, передає AFP.

Йдеться про бронеавтомобілі AMX-10 RC, які також називають легкими танками, вони використовуються для збройної розвідки та атак на танки супротивника.

Перші машини будуть відправлені в Україну "до кінця наступного тижня", заявив Лекорню. Міністр не став уточнювати кількість машин у першій партії, заявивши, що не хоче надавати росії жодної стратегічної інформації. Себастьян Лекорню також заявив, що підготовку українських екіпажів на AMX-10 RC майже завершено.

За даними Міністерства оборони Франції, AMX-10 RC дуже мобільні, потужно озброєні та забезпечують захист від вогню легкої піхоти. Їхня бойова вага становить 20 тонн, що на третину менше, ніж у французьких бойових танків Leclerc, постачання яких раніше не виключив президент Франції Емманюель Макрон.

Франція планувала передати AMX-10 RC Збройним силам України впродовж двох місяців, вона стала першою країною, яка пообіцяла передати Україні західні танки. Після Парижа про постачання важких танків ЗСУ повідомили й інші європейські держави.

Нагадаємо, британська The Times попереджає, що Україна до початку прогнозованого весняного наступу російської армії отримає менше чверті сучасних бойових танків, які пообіцяли їй країни Заходу.