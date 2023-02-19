Франція пообіцяла надіслати Україні першу партію AMX-10 RC до наступних вихідних [ Редагувати ]
Франція розпочне постачання бронетехніки, обіцяної Україні, до наступних вихідних. Про це заявив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню, передає AFP.
Йдеться про бронеавтомобілі AMX-10 RC, які також називають легкими танками, вони використовуються для збройної розвідки та атак на танки супротивника.
Перші машини будуть відправлені в Україну "до кінця наступного тижня", заявив Лекорню. Міністр не став уточнювати кількість машин у першій партії, заявивши, що не хоче надавати росії жодної стратегічної інформації. Себастьян Лекорню також заявив, що підготовку українських екіпажів на AMX-10 RC майже завершено.
За даними Міністерства оборони Франції, AMX-10 RC дуже мобільні, потужно озброєні та забезпечують захист від вогню легкої піхоти. Їхня бойова вага становить 20 тонн, що на третину менше, ніж у французьких бойових танків Leclerc, постачання яких раніше не виключив президент Франції Емманюель Макрон.
Франція планувала передати AMX-10 RC Збройним силам України впродовж двох місяців, вона стала першою країною, яка пообіцяла передати Україні західні танки. Після Парижа про постачання важких танків ЗСУ повідомили й інші європейські держави.
Нагадаємо, британська The Times попереджає, що Україна до початку прогнозованого весняного наступу російської армії отримає менше чверті сучасних бойових танків, які пообіцяли їй країни Заходу.
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