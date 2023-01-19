Франція розглядає передачу Україні танків Leclerc - ЗМІ [ Редагувати ]
Франція розглядає можливість передачі Україні своїх основних танків Leclerc. Про це повідомляє Politico.
Таким чином країна хоче допомогти Німеччині наважитися на аналогічну допомогу українським силам у вигляді постачання Leopard.
Ця тема складна, і в Парижі її ще не вирішено. Але ми думаємо над цим.
За його словами, це питання буде вирішено під час спільного засідання урядів Франції та Німеччини.
Подивимося, що буде вирішено на спільному засіданні французького та німецького Кабмінів.
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