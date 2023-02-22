У Дніпрі рятувальники вилучили з балкону квартири 140 кажанів [ Редагувати ]
У вівторок, 21 лютого, у Дніпрі рятувальники вилучили з балкону квартири 140 кажанів. Про це повідомляє ДСНС.
Так, на балконі квартири, розташованої у багатоповерхівці на вулиці Велика Діївська Новокодацького району міста Дніпро, оселились кажани.
Власник квартири заздалегідь викликав до місця будівельну бригаду, яка виконала демонтаж підвісної стелі та гіпсокартонних стін лоджії.
По прибуттю за вказаною адресою рятувальники виявили у приміщенні під утеплювачем цілу зграю кажанів.
Загалом, фахівці відловили 140 кажанів. Їх помістили до картонної коробки з отворами та передали волонтерам.
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