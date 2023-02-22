Як українські танкісти вже зараз знищують ворога показали наші колеги з Військового телебачення. Вони дізналися більше про роботу 25-ї окремої повітряно-десантної Січеславської бригади, яку не раз згадував Президент України у своїх щоденних зверненнях. Далі - репортаж із передової.

Позивний "Орел", військовослужбовець Збройних сил України:

Сначала проходить рекогнасцеровка, ми приїжджаємо в населений пункт, визначають нам рубіж, ми приїжджаємо туди, там стоять старші піхотинці, ми їм як помощь, вони нам призначають рубіж, ми виїжджаєм відпрацьовуємо і повертаємося назад.

Боєць із гордим позивним "Орел" розповідає нам, як саме його підрозділ працює на фронті. Для танкістів тут завжди є робота.

Позивний "Орел", військовослужбовець Збройних сил України:

Ми жили два місяці в танках, просто жили своїм екіпажем, нас дві пари було, ми працювали, там були постійні арт-обстріли, авіація, я не знаю, як ми вижили.

Українські бійці економлять боєприпаси, бережуть техніку, а головне - зробити все, аби зберегти життя кожного бійця. Тому ставку захисники роблять на точність пострілів і військову майстерність. Вражати противника нерідко доводиться з великої відстані, аби залишитися непоміченими.

Сергій, військовослужбовець Збройних сил України:

Є ще таке поняття, робота танка з закритих вогневих позицій, пріоритет збереження машини та життя екіпажу. Завдяки тому, що у нас були заняття з вогневої підготовки, ми мали змогу, мали навики, знання.

Ряди танкістів в українському війську постійно поповнюються. Бійці з досвідом кажуть - новачки дуже швидко здобувають основні навички у боях.

Володимир, військовослужбовець Збройних сил України: