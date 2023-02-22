Президент України Володимир Зеленський 22 лютого вніс до Верховної Ради постанову про затвердження рішення РНБО про застосування секторальних економічних санкцій щодо фінансових установ росії. Текст документу опублікували на сайті парламенту.

РНБО вирішила застосувати спеціальні секторальні економічні санкції терміном на 50 років до всіх банків, які зареєстровані та знаходяться в рф, у тому числі до:

центрального банку росії;

небанківських кредитних організацій;

операторів платіжних систем;

професійних учасників фондового ринку;

страхових компаній;

інвестфондів;

інших фінустанов, які зареєстровані та надають послуги в росії.

Санкції включають 10 пунктів, зокрема, зупинку правочинів з активами, що належать фінустановам рф; заборону встановлення ділових відносин, у тому числі кореспондентських; заборону укладання угод та здійснення інвестицій на користь фінустанов рф.

Також заборонено купувати цінні папери та інші фінансові інструменти, емітентами яких є фінустанови рф, за винятком відчуження (у тому числі безоплатного) цінних паперів на користь держави України.

Санкції передбачають зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань на користь фінустанов рф, зупинення обслуговування електронних платіжних засобів (перекази, здійснення розрахунків та видачу готівки), емітованих фінустановами рф.

Нагадаємо, курс рубля обвалився до мінімуму за 10 місяців через десятий пакет санкцій ЄС.