Зеленський запровадив санкції проти 200 осіб, пов'язаних з рф [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони України (РНБО) щодо застосування санкцій проти 200 осіб, пов'язаних з росією. Відповідний указ опублікований на сайті Офісу президента.
Указ набирає чинності з дня опублікування, термін дії санкцій - 50 років.
Зеленський запровадив санкції РНБО проти 199 громадян росії та одного громадянина України.
З відомих прізвищ у списку:
- радник президента рф у міжнародних справах Юрій Ушаков;
- начальник державно-правового управління президента рф Лариса Бричева;
- екс-керівник апарату Військово-промислової комісії Ігор Боровков;
- радник голови "Росатому" Ренат Карчаа, який супроводжував делегацію МАГАТЕ під час відвідин Запорізької АЕС.
Крім того, санкції введено проти співробітників "Росатому" та його дочірніх компаній.
Єдиний громадянин України у списку - Юрій Чернічук, якого росіяни "призначили" директором Запорізької АЕС.
Нагадаємо, 5 лютого Україна ввела санкції проти атомної галузі росії, зокрема проти "Росатому".
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