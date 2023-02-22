У Кропивницькому б'юті-майстриня безкоштовно навчає переселенок новій професії [ Редагувати ]
У Кропивницькому б'юті-майстриня безкоштовно навчає переселенок новій професії. Робить з них професійних бровисток. У такий спосіб відкриває жінкам можливість додатково заробити та адаптуватися на новому місці. Хто зареєструвався на курси - бачили наші кореспонденти.
Олена Похиленко, б'ютімайстриня:
Початочок має знаходитись на ось цій лінії, це називається точка пірсингу і початок внутрішнього кутика ока. Це основні точки - крапочки, на які ми орієнтуємось, щоб побудувати нашу ідеальну бровку.
Так б'юті майстриня Олена навчає переселенок у Кропивницькому на безкоштовних курсах бровисток. На її занятті - зо три десятка дівчат. Серед них - і Ольга з Маріуполя. Втекти від російських ракет з рідного міста їй вдалося у березні. І на новому місці її хоббі: перукаря-колориста - стало в нагоді.
Ольга Шелкунова, переселенка з Маріуполя:
Честно, была депрессия, я не хотела работать. Сейчас мое хобби, вернее моя мечта с детства, она сейчас пригодилась, на данный момент я работаю, и сейчас хочу разширить свою сферу деятельность.
У Маріуполі в Ольги і досі залишаються рідні. Дівчина мріє повернутися туди, як тільки над містом замайорить український прапор. А поки завдяки цим курсам хоче опанувати ще одне вміння.
Ольга Шелкунова, переселенка з Маріуполя:
Профессия должна быть в руках, в случае чего, куда-то переезжать, ты можешь своими ручками все это делать, то есть это дополнительный заработок, может быть как основная работа, это очень даже удобно и переучится стоит.
Саме робота вивела з депресії й Віолетту. Її коханий - боєць полку Азов, захищав Маріуполь, потрапив в російський полон і нині його доля - невідома.
Віолетта Терехова, переселенка з Маріуполя:
Важко було, переїхала вже сюда, в Кропивницький і розумію, що треба рухатися далі. Починаєш жити, спілкуватись з людьми, щось нове для себе відкривати.
Дати сили жити і змогу заробляти на життя - це головна мета курсів, каже майстриня Олена. В індустрії краси вона майже двадцять років. Після ракетних обстрілів Кропивницького на деякий час вивозила дітей закордон. Однак згодом повернулась і нині вирішила підтримати переселенок, які знайшли прихисток на Кіровоградщині.
Олена Похиленко, організаторка курсів:
Я дуже розумію, що відчувають ці дівчата і чому у мене саме курс для переселенців, бо вони саме найбільш в стресовій ситуації знаходяться: у чужому місті, вони втратили домівки, їм довелося виїхати. Не те, що вони планували, хотіли. Тому мені захотілося, щоб дівчатка оволоділи якоюсь ручною працею.
Курси бровисток складаються з трьох занять. Олена обіцяє, що ця група - не єдине, навчатиме ще допоки будуть охочі.
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