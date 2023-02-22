Дві години сьогодні зранку тривала повітряна тривога по всій Україні. У Білорусі на аеродромі "Мачулищі" зафіксували зліт російського винищувача, що здатний нести гіперзвукові "Кинджали". Кілька прильотів російських ракет зафіксували у Харкові. Ніч теж не була спокійна. У кількох регіонах працювало ППО. І це титанічна праця захисників, які вдень і вночі оберігають небо. Аби російські дрони та ракети не долетіли до цілей. Бійці 114-ї бригади територіальної оборони Київщини показали нашій знімальній групі, як вони тренуються знищувати ворожі повітряні об'єкти!

Аби побачити ворожу ціль удень, вистачить і бінокля. Вночі - потрібне потужне освітлення!

Позивний "Тіша" , боєць 114-ї бригади ТрО Київщини:

Це мощний прожектор, який світить до двох кілометрів в небо, який допомагає виявити БПЛА вночі. Оце так ми настраюємо, шукаємо в небі, виявляємо і збиваємо.

В режимі 24/7 бійці Територіальної оборони Київщини патрулюють небо. Вистежують російські ракети та дрони.

Будь-які ворожі повітряні цілі - збити не легко, діляться бійці. Іранський "Шахед" - узагалі підступна штука. Він летить низько - його навіть не завжди може помітити радар.

Андрій Верлатий, начальник штабу Бучанського батальйону Територіальної оборони:

Ракета збивається комплексом ПЗРК. Якщо ти навчений, ти захватив ціль, вивірив, щоб вона не впала на горизонт і спрацював - ракета збита. "Шахід" іде по ламаній траєкторії. Використовуючи всі можливі особливості місцевості. Вони пірнають на воду. Тобто сама низька висота "Шахіда" була 20 метрів.

Київщина, густий ліс. Про те, що рашисти намагалися тут окопатися надовго, свідчить ось таке "підземне місто", яке вони для себе створили.

Позивний "Капуста" , боєць 114-ї бригади Територіальної оборони Київщини:

В одній місцині - до 10 тисяч орків. І весь час поки стояли, вони готувалися, копали, просто цілі міста викопані.

Тепер це - тренувальний табір для наших захисників. Хлопці 114-ї бригади Тероборони - відточують тут свою майстерність. Ось ці кулі червоного кольору - мішені. Щойно імітовані повітряні цілі злітають у небо, бійці одразу ж їх ліквідовують.

Петро Мазін, боєць 114-ї бригади Територіальної оборони Київщини:

Тут у нас учбове місце для навчання, стрільби по рухаючимся цілям, повітряні кульки імітують ціль у повітрі і ці групи тренуються їх знищувати. Результати добрі. Згідно правил, якщо протиповітряна оборона збиває до 30 відсотків цілей - це дуже добре.

За сильних поривів вітру знищити цілі в небі - завдання надзвичайно складне. А тим паче - з автомата! Але наші захисники демонструють майстерність найвищого рівня.

Василь Шойко, боєць 114-ї бригади Територіальної оборони Київщини:

Це бойові патрулі, які конкретно виїжджають на захист Територіальної громади Бучанської ОТГ. При такому вітрі попасти в кульку діаметром тридцять сантиметрів. Це не дуже легко.

Місію - виконано! Після тренувань мобільні підрозділи повітряної оборони стають на захист неба над Київщиною. Тепер уже - від цілком реальних цілей.

Андрій Верлатий, начальник штабу Бучанського батальйону Територіальної оборони:

У нас кожну добу працює шість нарядів ППО, працюють досить достойно. У них є свої моменти, моменти відпочинку, наряд заступає на добу.

Хлопці контролюють периметр ввіреної їм території. Це десятки кілометрів, а всередині - десятки важливих об'єктів і сотні житлових будинків. А тому жоден ворожий об'єкт не має пройти не поміченим.

Позивний "Літвік", військовослужбовець Збройних сил України:

Ми виїжджаємо на місця і чекаємо, точки розписані, згідно бойового розпорядку. Група шикується у визначений порядок і шквальним вогнем, перекриваючи сектора можливого прольоту.

Андрій Верлатий, начальник штабу Бучанського батальйону Територіальної оборони:

На сьогоднішній день тільки по нашій територіальній громаді - три збитих ракети.

А це поле - такий собі цвинтар для збитих повітряних об'єктів.

Андрій Верлатий, начальник штабу Бучанського батальйону Територіальної оборони:

Там була збита ракета, тут була збита ракета. Там трохи далі було збито два "Шахеда". Росіяни знають, що ми їх ловимо, вони можуть змінювати свою траєкторію. Для цього бійці можуть переміщатися в межах заданого району на відстань, яку їм дозволить їх здоров'я, щоб перенести зброю.

Та навіть якщо ворожій повітряній цілі вдається пролетіти неушкодженою повз бійців підрозділу, з якими ми сьогодні працюємо, попереду на неї чекають іще дві лінії оборони! Відтак потрапити в ціль у неї - шанси мізерні.

Андрій Верлатий, начальник штабу Бучанського батальйону Територіальної оборони:

Це інші види озброєння, це стаціонарні системи збиття. Тому, якщо ми не збили - але своєчасно виявили низьку орбіту летючого обʼєкта, то повірте, її знищать в любому случаї на підльоті. Головне - побачити.

Повітряний простір Київщини захищають, зокрема, й системи ППО, надані західними партнерами України. Вони сучасні та влучні. Втім найголовнішу роль у захисті неба грає майстерність наших бійців. Саме тому вони регулярно її відточують, аби завжди бути готовими до будь-яких підступних дій збоку ворога.