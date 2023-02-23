Україна здобула другу медаль на чемпіонаті світу з лижної акробатики (фристайлу) в грузинському Бакуріані.

Анастасія Новосад стала бронзовою призеркою у жіночому турнірі.

29-річна фристайлістка з Рівного у суперфіналі успішно виконала подвійне сальто з двома гвинтами та посіла третє місце з результатом 82,84 бала. Чемпіонкою світу стала китаянка Кун Фаньюй, срібною призеркою - австралійка Даніелла Скотт.

Анастасія Новосад - третя в історії українська спортсменка, якій вдалося здобути особисту нагороду на чемпіонатах світу з лижної акробатики. Свого часу на світовий п'єдестал піднімалися Юлія Волкова та Олександр Абраменко.

У 2021 році українська фрістайлістка здобула золоту перемогу в індивідуальних, а також бронзову перемогу в командних стартах на етапі Кубка світу в Рука, Фінляндія.

Нагадаємо, 19 лютого збірна України, у складі якої була і Анастасія Новосад, здобула "бронзу" світової першості у командних змаганнях.