Анастасія Новосад здобула "бронзу" чемпіонату світу з лижної акробатики (відео) [ Редагувати ]
Україна здобула другу медаль на чемпіонаті світу з лижної акробатики (фристайлу) в грузинському Бакуріані.
Анастасія Новосад стала бронзовою призеркою у жіночому турнірі.
29-річна фристайлістка з Рівного у суперфіналі успішно виконала подвійне сальто з двома гвинтами та посіла третє місце з результатом 82,84 бала. Чемпіонкою світу стала китаянка Кун Фаньюй, срібною призеркою - австралійка Даніелла Скотт.
Анастасія Новосад - третя в історії українська спортсменка, якій вдалося здобути особисту нагороду на чемпіонатах світу з лижної акробатики. Свого часу на світовий п'єдестал піднімалися Юлія Волкова та Олександр Абраменко.
У 2021 році українська фрістайлістка здобула золоту перемогу в індивідуальних, а також бронзову перемогу в командних стартах на етапі Кубка світу в Рука, Фінляндія.
Нагадаємо, 19 лютого збірна України, у складі якої була і Анастасія Новосад, здобула "бронзу" світової першості у командних змаганнях.
по темі
Через дорожню аварію у французькому Греноблі загинула 15-річна українська спортсменка, призерка чемпіонату країни з академічного веслування Валерія Сарапіна. Про це повідомила тренерка дівчини, дворазова чемпіонка Європи Наталія Губа
У Белграді (Сербія) пройшов чемпіонат світу зі змішаних єдиноборств (ММА), на якому українські бійці виграли сім нагород (4-1-2).
Дмитро Котовський у чоловічих змаганнях на четвертому етапі Кубка світу здобув для збірної України з лижної акробатики першу перемогу в сезоні 2022/23
Український баскетболіст Святослав Михайлюк дебютував у складі команди "Шарлотт Горнетс" в НБА. 25-річний українець відіграв 25 хвилин у матчі проти "Сан-Антоніо Спьорс" та набрав 12 очок. Михайлюк - один з двох українських легіонерів у НБА. За "Сакраменто Кінґз" із Західної конференції виступає центровий національної збірної Олексій Лень
Два українські біатлоністи відібралися до гонки з масовим стартом на чемпіонаті світу - Дмитро Підручний та Антон Дудченко. У жінок до гонки з масстартом відібралася лише Юлія Джима. Це її перший масстарт на першості світу за останні сім років.