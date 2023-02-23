У Херсоні попередили про критичну ситуацію з опаленням: мешканців просять утеплитися [ Редагувати ]
Через російські обстріли у Херсоні виникли серйозні проблеми з опаленням, через що місцеві мешканці можуть залишитись без тепла. Про це попередив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
В Херсоні через обстріл склалася критична ситуація з опаленням.
Ситуація дійсно важка. Вночі очікується мороз. Всі служби працюватимуть цілодобово над усуненням наслідків, але раджу всім підготувати теплі речі та обігрівачі.
Нагадаємо, 21 лютого росіяни вдарили по центру Херсона: щонайменше 6 загиблих, 12 поранених.
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