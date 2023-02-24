Британія ввела санкції проти союзників путіна та "росатому" [ Редагувати ]
У річницю вторгнення, росії в Україну, 24 лютого, Велика Британія розширила санкції проти рф. Про це повідомляє уряд Британії.
Британія ввела санкції проти 92 фізичних та юридичних осіб росії. Зокрема, під санкції потрапили керівники "росатома", а також 34 керівники двох найбільших російських оборонних компаній "Ростеха" та "Алмаз-антей" і чотирьох банків.
Санкції запровадили проти:
- Маттіаса Варніга, гендиректора оператора газопроводу "Північний потік-2", а також екс-члена ради директорів "Транснефти" та "Роснефти";
- Любові Кабаєвої, матері гімнастки Аліни Кабаєвої;
- Олексія Дюміна, голови Тульської області;
- Олексія Козака, сина колишнього віце-прем'єра росії та заступника керівника адміністрації президента Дмитра Козака.
Також до списку потрапили 6 російських організацій, які займаються виробництвом або ремонтом військової техніки, включаючи авіацію та флот.
Великобританія також заборонила експорт авіаційних деталей, радіоапаратури та електронних комплектів, які можуть використовуватись у військовому виробництві, у тому числі у безпілотниках. Під заборону також потрапить імпорт 140 товарів із заліза та сталі, включаючи ті, що були перероблені у третіх країнах.
Британія ввела санкції проти 5 керівників іранської Qods Aviation Industry - компанії, що виробляє безпілотник, які росія використовує проти України.
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