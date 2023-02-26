В Україні загинув 28-річний ветеран армії США [ Редагувати ]
В Україні у боях з російськими окупантами загинув ветеран армії США Ендрю Пітерс з міста Маршфілд (штат Вісконсін), який воював у складі ЗСУ. Йому було 28 років.
Американець загинув у бою 16 лютого. Його загибель підтвердили CNN у Держдепартаменті США. CNN наводитиь слова батьків загиблого:
Ендрю мав чітке уявлення про те, що правильно, а що неправильно. Він відчував необхідність використовувати свої бойові навички, щоб допомогти українцям боротися та звільняти свою країну. Ендрю був дуже близький зі своїми однополчанами та всім подобався. Ми всі дуже пишаємось його мужністю та самовідданістю.
Ендрю Пітерс вступив до Інтернаціонального легіону України у листопаді 2022 року. У 2014 році він служив в Афганістані.
Ендрю Пітерс
Пітерс став принаймні сьомим американцем, який загинув в Україні. На початку лютого стало відомо про загибель у Бахмуті американського волонтера Піта Ріда.
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