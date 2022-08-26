Громадянин США загинув під час бойових дій в Україні. Про це повідомив журнал Newsweek з посиланням на Держдепартамент США.

В американському дипломатичному відомстві не уточнили обставини загибелі та ім'я громадянина США, а також де і коли він загинув, "з поваги до приватного життя".

Загалом, як зазначає Newsweek, з початку російського вторгнення в Україні загинуло "близько півдюжини" американців, які воювали з окупантами.

Губернатор Приморського краю Олега Кожем'яко стверджує, що американця вбив приморський добровольчий батальйон "Тигр". За словами чиновника, загиблого звуть Джошуа Алан Джонс, йому було 24 роки.

Кожем'яко опублікував фотографію американського паспорта та військового квитка ЗСУ, які нібито належали Джонсу.

Нагадаємо. що наприкінці липня повідомлялося про загибель на фронті польського добровольця, бійця ММА.