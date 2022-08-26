На фронті загинув американський доброволець (фото) [ Редагувати ]
Громадянин США загинув під час бойових дій в Україні. Про це повідомив журнал Newsweek з посиланням на Держдепартамент США.
В американському дипломатичному відомстві не уточнили обставини загибелі та ім'я громадянина США, а також де і коли він загинув, "з поваги до приватного життя".
Загалом, як зазначає Newsweek, з початку російського вторгнення в Україні загинуло "близько півдюжини" американців, які воювали з окупантами.
Губернатор Приморського краю Олега Кожем'яко стверджує, що американця вбив приморський добровольчий батальйон "Тигр". За словами чиновника, загиблого звуть Джошуа Алан Джонс, йому було 24 роки.
Кожем'яко опублікував фотографію американського паспорта та військового квитка ЗСУ, які нібито належали Джонсу.
Нагадаємо. що наприкінці липня повідомлялося про загибель на фронті польського добровольця, бійця ММА.
по темі
Американські військові готують черговий літак військової допомоги Україні. Відео завантаження літака боєприпасами опублікував Пентагон
Українські бійці стримують ворога на всіх напрямках
На Слов’янському напрямку противник намагається відновити наступ в напрямку населеного пункту Барвінкове. Вів наступальний бій у напрямку Карнаухівки, успіху не мав, відійшов. На Бахмутському напрямку окупанти намагалися вести штурмові дії у напрямках населених пунктів Соледар, Бахмутське, Бахмут та Кодема, успіху не мали
Речник Білого дому з питань безпеки й оборони Джон Кірбі заявив, що нова зброя для України надходитиме від виробників, а не з армійських запасів США.
У п'ятницю, 26 серпня, ЗСУ завдавали ударів по Дар’ївському мосту через річку Інгулець