У Бахмуті загинув американський волонтер Піт Рід [ Редагувати ]
У Бахмуті загинув 34-річний американський волонтер Піт Рід (Pete Reed). Про це повідомляє The Guardian з посиланням на групу гуманітарної допомоги Global Response Medicine, яку створив загиблий.
У Держдепі вже підтвердили "недавню смерть громадянина США в Україні". Його дружина Алекс Кей Поттер написала в Instagram, що її чоловік загинув, рятуючи життя іншого члена своєї команди.
Він евакуював мирних жителів і надавав допомогу пораненим, коли його машину швидкої допомоги було обстріляно. Він загинув, займаючись тим, у чому він був хороший, що давало йому життя і що він любив, і, мабуть, захищаючи члена команди своїм тілом.
Піт Рід служив у морській піхоті США, був у відрядженнях в Афганістані. Після служби зайнявся медичним волонтерством. Був регіональним директором в Україні організації Global Outreach Doctors.
Повідомляється, що він прибув до України кілька тижнів тому. За даними Kyiv Independent, внаслідок обстрілу разом із Рідом постраждали ще п'ять людей.
Pete Reed, a volunteer medic, was killed by shelling in Bakhmut, Ukraine yesterday while trying to evacuate civilians. One of the most selfless people I've ever met. Rest in peace, brother. pic.twitter.com/sjcvDrG2SI— Cengiz (@CengizYar) February 3, 2023
Нагадаємо, напередодні президент Зеленський запевнив, що українські війська не виводитимуть з Бахмута.
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