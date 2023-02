У Бахмуті загинув 34-річний американський волонтер Піт Рід (Pete Reed). Про це повідомляє The Guardian з посиланням на групу гуманітарної допомоги Global Response Medicine, яку створив загиблий.

У Держдепі вже підтвердили "недавню смерть громадянина США в Україні". Його дружина Алекс Кей Поттер написала в Instagram, що її чоловік загинув, рятуючи життя іншого члена своєї команди.

Піт Рід служив у морській піхоті США, був у відрядженнях в Афганістані. Після служби зайнявся медичним волонтерством. Був регіональним директором в Україні організації Global Outreach Doctors.

Повідомляється, що він прибув до України кілька тижнів тому. За даними Kyiv Independent, внаслідок обстрілу разом із Рідом постраждали ще п'ять людей.

Pete Reed, a volunteer medic, was killed by shelling in Bakhmut, Ukraine yesterday while trying to evacuate civilians. One of the most selfless people I've ever met. Rest in peace, brother. pic.twitter.com/sjcvDrG2SI