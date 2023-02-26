В Одесі відкрилася виставка з назвою "Незламність" [ Редагувати ]
Виставка з назвою "Незламність" відкрилася сьогодні в Одесі. Експонатами стали уламки рашистських ракет, ворожа амуніція та інші трофеї. Їх у різних регіонах України збирали волонтери, щоб нагадати українцям: війна триває, і нашим військовим потрібна підтримка. Чи вдався задум - розкажемо далі.
І страшне, і смішне! Так про свою виставку говорять організатори. Бо велика частина експонатів - трофейна амуніція нібито другої армії світу. Каски часів Другої світової, радянські рації, допотопні аптечки, а замість провізії - маринована цибуля у трилітрових банках - з цим усім мотлохом рашисти збиралися захопити Україну за три дні.
Маємо таку цікавинку: подивіться на їжу, яку на позиції російським солдатам привозять. Це така розповсюджена ситуація - також картоплю і буряк привозять - ну, смішно, як на мене. З такою їжею довго вони не протримаються. Також ось ви бачите: їхні накидки, якась подоба бронежилетів - це розповсюджена насамперед ситуація, що так забезпечують російських військових. Подивіться на флягу - вона з Другої світової війни!
Відстріляні тубуси, гільзи та окремо - уламки рашистських ракет. Волонтери розповідають: починалася колекція буквально з кількох таких експонатів, але потім з різних гарячих точок і військові, й інші волонтери почали передавати до Одеси знахідки. Так сформувалася велика виставка.
Олександр, волонтер:
Дивіться: наприклад, це з ракети Х-55 - і бачивши ці уламки, люди пронизуються біллю, спогадами і розказують вражаючи історії, які ми також збираємо - і історії людей.
Саме з такими емоціями виставку відвідав і Олександр з Миколаєва. На початку повномасштабного вторгнення його будинок опинився під ворожими обстрілами. Враження від експонатів дуже глибокі..
Олександр Талба, переселенець з Миколаєва:
Ех …плакати хочеться.
Олена Палатнік, жителька Одеси:
Просто треба розуміти і пам'ятати, і для цього ми приходимо, щоб просто і мої діти ніколи не забували, що може бути, якщо не захищати свої кордони вчасно.
І все це - на фоні світлин, зроблених впродовж року. На них - хронологія незламності українців. Організатори кажуть: головна мета - привернути увагу суспільства до збору коштів для українського війська. І сьогодні їм це вдалося.
Марина Василюк, волонтерка:
Щоб донатили, щоб допомагали, тому що наразі дуже великі бої ідуть під Бахмутом, дуже великі збори йдуть: хлопцям потрібні машини, хлопцям потрібна допомога. Як би це страшно не звучало, люди почали звикати до війни - і задум в першу чергу нагадати людям, що війна триває і там на сході хлопці наші гинуть за нашу свободу, за нашу Перемогу.
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