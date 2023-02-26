Як наша армія зустрічала перші колони та перший десант окупантів: спогади заступника командувача Оперативного командування "Схід" [ Редагувати ]
Про що вже, коли минув рік, можна говорити військовим? Як наша армія зустрічала перші колони та перший десант окупантів на українській землі - кореспонденти Військового телебачення розпитали заступника командувача Оперативного Командування "Схід" Володимира Шворака. Послухайте.
Перші дні повномасштабного вторгнення росії. Перші ракетні удари і перші битви.
Лютий 2022-го не закінчується і досі - каже заступник командувача Оперативного командування "Схід" Володимир Шворак. Коли пролунали перші вибухи, він був на службі. Наші захисники - готувалисядо можливого нападу.
Володимир Шворак, заступник командувача ОК "Схід":
Було виконано ряд заходів, щодо розосередження сил, засобів, матеріальних засобів, в тому числі, можна в декого почути такі вислови, що ми були не готові до збройної агресії, я би так не сказав.
Паніки та страху також не тоді було - каже генерал. Потрібні були виключно холодний розрахунок і зосередженість на діях ворога.
Володимир Шворак, заступник командувача ОК "Схід":
У мирному житті ти помилку зробив - не так, завтра зробиш по-іншому. На жаль, війна такого шансу не дає. Війна дає один шанс.
Колони російської техніки сунули на Київ із кількох напрямків. Очікували взяти столицю України майже без бою. Втім сотні окупантів, десятки підбитих машин війни так і залишилися тут назавжди.
Володимир Шворак, заступник командувача ОК "Схід":
У перші дні вторгнення ми сплутали йому карти, знищили дуже багато найбоєздатніших військових частин і внаслідок понесених втрат, противник своєї мети не досяг, внаслідок втрат він змушений був відходити з-під Києва і це ніяк не жест доброї волі.
Найскладніше на війні - втрачати людей, ділиться генерал. Це біль, який назавжди завмирає в серці кожного командира.
Володимир Шворак, заступник командувача ОК "Схід":
Для кожного військового найважче - втрачати підлеглий особовий склад. І це повірте, не високі слова, тому що кожна втрата, яка приходить, в кінці дня приходить статистика, але за цією статистикою стоять наші громадяни, наші люди, стоять чийсь брат, батько, син.
Та хай би як важко було на війні, кожна наступна хвилина наближає нас до Дня перемоги. Генерал Шворакупевнений – це буде особливий день. Для кожного українця і для всієї держави.
Володимир Шворак, заступник командувача ОК "Схід":
Напевно, сонячний і радісний (усміхається).
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