Україна ввела санкції проти членів МОК [ Редагувати ]
У неділю, 26 лютого, Україна ввела санкції проти президента російського Олімпійського комітету і членів Міжнародного олімпійського комітету. Про це свідчить відповідний указ глави держави, опублікований на сайті Офісу президента.
До санкційного списку потрапили:
- президент ОК РФ Віталій Смирнов,
- член МОК Олена Ісінбаєва,
- член МОК Олександр Попов,
- член МОК Шаміль Тарпіщев.
Санкції введено терміном на 50 років.
Обмеження передбачають:
- запобігання виведенню капіталів за межі України;
- призупинення виконання економічних і фінансових зобов'язань;
- припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх і спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами;
- відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в'їзду на територію України;
- анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів або угод;
- позбавлення державних нагород України, інших форм нагородження.
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