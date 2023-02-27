У Повітряних силах пояснили, для чого окупанти запускають "Шахеди" [ Редагувати ]
Російські сили запускають іранські дрони-камікадзе "Шахед", щоб виявити та виснажити українські засоби протиповітряної оборони. Про це заявив представник Повітряних сил України Юрій Ігнат в ефірі одного з українських телеканалів.
Раніше більше застосовували комбіновано разом із ракетами. Зараз вони виснажують ППО, виявляють місця її розташування. Той же радіолокаційний літак А-50 злітає, коли по "Шахедах" нами ведеться бойова робота, він фіксує місця пусків із наших зенітних ракетних систем. Таким чином виявляють і роблять алгоритм, звідки ми пускаємо, як переміщуємося і таке інше.
У ніч проти 27 лютого російські війська атакували Україну за допомогою іранських дронів "Шахед". За даними Протиповітряних сил, рашисти запустили 14 дронів, з них 11 збили сили ППО. На відміну від попередніх атак росія запускала дрони не зі східного узбережжя Азовського моря в Криму, а з Брянської області.
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Угода між москвою та Тегераном була узгоджена у листопаді. Тоді російська делегація домовилася про постачання шести безпілотників Mohajer-6, а також 12 безпілотників Shahed 191 і 129. На відміну від дронів-камікадзе, які Іран раніше постачав росії, ці БПЛА розраховані на багаторазове використання - після завдання удару вони повертаються на базу
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Будь-які ворожі повітряні цілі - збити не легко, діляться бійці. Іранський "Шахед" - узагалі підступна штука. Він летить низько - його навіть не завжди може помітити радар.