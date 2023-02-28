Вони виконували надскладні завдання в Іраку, Сирії та Афганістані. Поділитися бойовим досвідом приїхали до України. Вже майже рік волонтери з "Оборонної ініціативи Тризуб" навчають українських військових натівським стандартам. Вишкіл прикордонників бачили мої колеги.

Вигуки команд та звуки пострілів вітер відносить далеко за межі полігону. З бійцями тут одночасно працюють на кількох локаціях. З одного боку - відпрацювання штурму ворожої лінії оборони, а з іншого - стрілецькі вправи.

Мішанина з українських та англійських слів і професійний сленг допомагають зрозуміти інструкторів. Але на вогневому рубежі задля точного виконання наказу поруч із тренерами та учнями перекладачі.

Вже майже рік волонтери "Оборонної ініціативи Тризуб" навчають військових медиків та бійців сил оборони. Найбільше, каже британець Бен, його вражає вмотивованість українських вояків.

Бен, інструктор з Великобританії, волонтер Trident Defense Initiative:

Я мав досвід тренування інших військових в інших державах, але таких мотивованих, як українці, я ніколи не зустрічав. І завдяки цьому вони виконують фантастично свою роботу.

Бен в Україні майже рік. Каже, ця війна дуже сильно позначилася і загалом на Європі, і на його країні. Багато британців долучилися до українського спротиву або прихистили в себе українських біженців. Так само, говорить англієць, зробила і його сестра. А сам Бен приїхав, щоб приєднатися до Сил оборони, мав друзів в "Азові", хотів потрапити у Маріуполь. Та потім вирішив, що може бути більш корисним саме тут, на цьому полігоні.

Бен, інструктор з Великобританії, волонтер Trident Defense Initiative:

Я можу навчити й поділитися своїми знаннями та навичками з десятками, сотнями українських бійців. І я прийняв це рішення.

Мотивація, це головне і в бою, і в навчанні, переконаний і американець Девон. В американській морській піхоті він прослужив п'ять років. Потім - ще рік за контрактом. В Україну приїхав у листопаді, коли дізнався про цю місію від товариша, який тренував наших захисників.

Девон, інструктор зі США, волонтер Trident Defense Initiative:

Однією з причин було те, що я бачив ще в США, і те, що я знав, що можу використати свої навички, що можу допомогти та бути корисним для бійців у їхніх тренуваннях. І я буду це й далі робити…

Пресофіцер "Тризуба" Олексій Руденко розповідає: від створення у березні 2022-го їхня організація підготувала та навчила близько семи тисяч українських бійців та медиків.

Олексій Руденко, пресофіцер Trident Defense Initiative:

Наші інструктори - це колишні військові, які мають досвід війни, військових операцій в Сирії, в Афганістані, в Іраці, інших країнах. Вони залишили службу якийсь час тому, до приїзду в Україну і зараз займаються тим, аби впроваджувати натівські практики в підрозділах, які ми тренуємо. Переважно - зі США, Великобританія, Канада, Іспанія, Австралія, Нова Зеландія.

І хоча інструктори впроваджують в українську армію натівські стандарти, блок не є спонсором організації. Тут усі працюють як волонтери. А переважна більшість тих, кого вони зараз тренують теж прийшли до військкоматів добровільно.

Олександр Бондаренко, військовослужбовець Державної прикордонної служби України:

Я пішов сам до військкомату, мені дали повістку, сказали, ми тебе викличемо, коли буде треба, і вже коли треба було, вони мене й викликали.

Олег Федорченко, військовослужбовець Державної прикордонної служби України:

Подумав, що в мені потреба є і пішов служити. - Добровільно? - Добровільно більшою часткою, але мені повістку все ж таки вручили. Ну і я за повісткою вже далі й пішов служити.

"Тризуб" фокусується насамперед на базових курсах для піхотинців, та в перспективі тут мають запровадити роботу із командирами нижчої ланки. Це корисна натівська практика, що надає війську більше мобільності та швидкості у прийнятті рішень.