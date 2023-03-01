Благодійний фонд Вадима Столара за рік війни надав допомоги на 271 млн грн. Зокрема мова йде про підтримку військових та людей в тилу, допомогу благодійним та громадським організаціям, медичним закладам, а також реалізацію важливих соціальних проєктів. Про це в інтерв’ю Новини.LIVE розповіла волонтерка Фонду Наталія Приходько.

"За цей період змогли надати суттєву допомогу армії. Причому це не тільки одяг, бронежилети та тепловізори, але й житло родинам військовослужбовців, спеціалізовані швидкі і броньовані позашляховики. З останніми взагалі дуже складно, бо існує певна жорстка процедура, яка дуже розтягнута в часі. Але воно того варте, адже рятує життя. А життя наших бійців на передовій – безцінне! І це є пріоритетом Фонду", – підкреслила вона.

Загалом Фондом на потреби захисників було передано 20 спеціалізованих позашляховиків та бронеавто, 262 одиниці високотехнологічного обладнання, близько 31 тис. одиниць військового спорядження, інструментів та одягу, понад 245,5 тис. порцій гарячого харчування та продуктів.

"Нещодавно передали на передову сучасне високотехнологічне обладнання, зокрема дрони та антидронні системи. Наші захисники кажуть, що передані Фондом "антидрони" дійсно зберігають здоров’я та життя, а також – суттєво допомагають у виконанні бойових задач", – наголосила волонтерка.

Окремо вона згадала проєкт "++ для ЗСУ", який зараз реалізує Фонд Вадима Столара.

"Він спрямований на додаткову підтримку наших військових. Бо, скажімо, хоча вони зараз повністю забезпечені одягом у встановленому обсязі, але він у бойових умовах часто псується або швидко виходить з ладу. От зараз ми на запит від наших захисників надаємо бушлати, термобілизну, фліски, балаклави, берці. Також готуємося до забезпечення військових усім необхідним на весняно-літній період", – резюмувала Наталія Приходько.

Нагадаємо, що крім військових Фонд Вадима Столара надає масштабну допомогу вимушено переміщеним особам, людям, які втратили свої домівки, та тим родинам, які через війну залишилися без одного з батьків.