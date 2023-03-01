У Борисполі зійшов з рейок вантажний поїзд [ Редагувати ]
У Борисполі під Києвом зійшов з рейок вантажний поїзд. Рух зі сторони вокзалу буде обмежено до ранку, повідомив мер міста Володимир Борисенко.
На переїзді на вулиці Привокзальна зійшов потяг з рейок. Наразі рух зі сторони Вокзалу буде обмежений до ранку. Обирайте альтернативні шляхи руху.
Патрульна поліція Борисполя повідомила, що близько 20:00 на вулиці Привокзальній, 38, зійшов з колії вантажний потяг.
Вагони пусті, перекидання не допущено. На визначеній ділянці рух транспортних засобів обмежений. На місці події працюють працівники залізниці. Патрульні регулюють дорожній рух.
О 22:25 мер Борисполя написав, що "ситуацію оперативно владнали, рух відновлено".
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