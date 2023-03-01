У Борисполі зійшов з рейок вантажний поїзд

У Борисполі під Києвом зійшов з рейок вантажний поїзд. Рух зі сторони вокзалу буде обмежено до ранку, повідомив мер міста Володимир Борисенко.

На переїзді на вулиці Привокзальна зійшов потяг з рейок. Наразі рух зі сторони Вокзалу буде обмежений до ранку. Обирайте альтернативні шляхи руху.

Патрульна поліція Борисполя повідомила, що близько 20:00 на вулиці Привокзальній, 38, зійшов з колії вантажний потяг.

Вагони пусті, перекидання не допущено. На визначеній ділянці рух транспортних засобів обмежений. На місці події працюють працівники залізниці. Патрульні регулюють дорожній рух.

О 22:25 мер Борисполя написав, що "ситуацію оперативно владнали, рух відновлено".