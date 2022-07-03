З неділі, 3 липня, у Борисполі правоохоронці почнуть проводити фільтраційні заходи. Мешканців попереджають про можливе обмеження руху транспорту та перевірку документів. Про це у Facebook повідомляє голова Бориспільської РВА Руслан Дяченко.

О 07:00 03 липня 2022 року представники правоохоронних органів розпочнуть проведення на території Бориспільського району Київщини планових фільтраційних заходів. Під час їх проведення в окремих мікрорайонах міста можливе тимчасове обмеження руху транспортних засобів та пішоходів, перевірка документів, що посвідчують особу.

Він також закликав мешканців і гостей району зберігати спокій, з розумінням поставитися до можливих обмежень та незручностей, належним чином реагувати на законні дії правоохоронців.