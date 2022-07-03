В Борисполі почнуть проводити фільтраційні заходи [ Редагувати ]
З неділі, 3 липня, у Борисполі правоохоронці почнуть проводити фільтраційні заходи. Мешканців попереджають про можливе обмеження руху транспорту та перевірку документів. Про це у Facebook повідомляє голова Бориспільської РВА Руслан Дяченко.
О 07:00 03 липня 2022 року представники правоохоронних органів розпочнуть проведення на території Бориспільського району Київщини планових фільтраційних заходів. Під час їх проведення в окремих мікрорайонах міста можливе тимчасове обмеження руху транспортних засобів та пішоходів, перевірка документів, що посвідчують особу.
Він також закликав мешканців і гостей району зберігати спокій, з розумінням поставитися до можливих обмежень та незручностей, належним чином реагувати на законні дії правоохоронців.
Усі дії відбуватимуться у межах чинного законодавства.
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